«Академия АйТи fabricaONE.AI» и АНО «Астра Академия» пилотируют профессиональную сертификацию ИТ-специалистов для студентов

«Академия АйТи fabricaONE.AI» совместно с АНО «Астра Академия» успешно провели пилотную сертификационную кампанию для студентов и преподавателей на платформе «СЛМетрикс». Проект стал частью работы по построению независимой и технологически современной системы оценки компетенций ИТ-специалистов в России. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Академия АйТи fabricaONE.AI» последовательно развивает платформу «СЛМетрикс» как инфраструктурный элемент системы добровольной сертификации ИТ-специалистов. Одним из ключевых направлений этой работы является партнерство с ведущими российскими ИТ-вендорами: совместная разработка экзаменационных программ, их практическая апробация и последующее масштабирование. В этой траектории партнер АНО «Астра Академия» разработала новый сертификационный экзамен по технологиям Linux, и именно платформа «СЛМетрикс» стала площадкой для его первого запуска.

Для апробации экзамена были выбраны студенты и преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича. В рамках пилота 140 человек прошли тестирование компетенций уровня Junior по работе с операционными Linux-системами. Проект состоялся в условиях независимого прокторинга, что обеспечило объективность и прозрачность оценки. Результаты подтвердили высокую практическую ценность экзамена: 82% участников успешно преодолели проходной порог и получили сертификаты с верифицированным уникальным идентификатором, а средний балл составил 40 из 50.

Пилотная кампания решала задачи значительно более широкие, чем тестирование студентов и преподавателей одного университета. Во-первых, она позволила валидировать новый экзаменационный продукт вендора в реальной аудитории до его широкого вывода на рынок. Во-вторых, дала возможность оценить востребованность и практическую применимость сертификата начального уровня среди студентов технических вузов. В-третьих, отработать полный операционный цикл – от разработки экзамена до выдачи верифицированного сертификата участнику. Наконец, сформировать модель, готовую к тиражированию на аудиторию других вузов страны и действующих специалистов, претендующих на уровни Middle и Senior.

«СЛМетрикс выступает инфраструктурой доверия для ИТ-рынка. Ее задача заключается в формировании единого контура, где компетенции специалистов подтверждаются по прозрачным и сопоставимым критериям. Пилот с АНО «Астра Академия» важен именно как практический шаг в построении такой системы: мы вместе с вендором проверили новый сертификационный трек в реальной образовательной среде и получили модель, которую можно масштабировать на другие вузы и профессиональные аудитории», – сказал Игорь Морозов, ректор Академии АйТи fabricaONE.AI.

«Для нас участие в пилоте стало возможностью подтвердить качество разработанного экзамена и получить объективную обратную связь от реальной аудитории еще до вывода программы на широкий рынок. Мы разрабатываем экзамены, которые отражают реальные требования к ИТ-специалистам, и результаты пилота на платформе «СЛМетрикс» показали готовность студентов работать с Linux-системами уже на старте карьеры. Это мотивирует нас развивать линейку сертификационных программ и расширять аудиторию таких экзаменов», – сказал Александр Гутин, генеральный директор АНО «Астра Академия».

Пилот с АНО «Астра Академия» стал прототипом масштабируемой модели взаимодействия платформы, вендора и образовательного сообщества, последовательно приближающей ИТ-рынок к единому национальному стандарту профессиональной сертификации.