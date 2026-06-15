В Москве стали выпускать в 3,2 раза больше отечественных банкоматов

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в 3,2 раза увеличил выпуск продукции. Росту способствовал контракт со столичным метрополитеном на поставку новых автоматов по продаже билетов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город предлагает все условия для развития высокотехнологичного бизнеса. Один из эффективных инструментов — локализация производства на территории столичной особой экономической зоны, где создана готовая инфраструктура и система налоговых льгот. Благодаря этому один из резидентов почти в шесть раз нарастил объем инвестиций. А контракт с гарантией сбыта, заключенный с Московским метрополитеном до 2030 г., обеспечит заказ почти на две тысячи современных билетных автоматов», — отметил Максим Ликсутов.

В 2025 г. компания «Банковские и финансовые системы» выпустила более 6000 устройств самообслуживания, включая билетные кассы, которые уже введены в эксплуатацию. Объем производства превысил 1,9 млрд руб., а инвестиции достигли 248 млн руб.

В 2026 г. предприятие планирует провести перепланировку сборочного производства для повышения эффективности и масштабируемости процессов. Общий объем инвестиций в развитие производственной инфраструктуры составит порядка 150 млн руб.