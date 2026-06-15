«Тринити» выпустила обновления BIOS и BMC для серверов поколений M7 и M8

Российский производитель серверного оборудования «Тринити» выпустил обновления BIOS и BMC для серверов из реестра Минпромторга России. Компания фокусируется на стабильности работы оборудования и его совместимости с продуктами из реестра Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители «Тринити».

Обновления BMC для серверов «Тринити» М7 упрощают визуальный контроль техники в стойке за счет доработки алгоритмов светодиодной индикации.

Расширенная совместимость с PCIe 5.0 обеспечивает корректную инициализацию и стабильное детектирование всех типов устройств: NVMe SSD, RAID-контроллеров, SmartNIC, GPU для HPC/AI и адаптеров хранения данных.

Обновления BIOS в серверах «Тринити» М8 повышают скорость загрузки системы и стабильность под высокой нагрузкой.

Также в свежих версиях прошивок улучшена производительность серверов при работе с российскими средами виртуализации.

Обновления уже доступны для установки техническими специалистами и партнерами компании.