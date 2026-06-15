Техсуверенитет автопрома: в РТУ МИРЭА открыли мегалабораторию для подготовки разработчиков отечественной автоэлектроники

Укрепление технологического суверенитета России в автопроме строится на активном развитии разработки собственной электроники и встраиваемых систем управления. Для масштабирования этих стратегических задач в РТУ МИРЭА совместно с производителем автоэлектроники НПП «ИТЭЛМА» открыта новая мегалаборатория «Телематики и автоэлектроники». Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

На фоне активного наращивания отечественного производства лаборатория начинает готовить инженеров-разработчиков, способных с нуля создавать программно-аппаратные комплексы для современных автомобилей — от двигателя до навигации и систем безопасности. Это не просто еще один учебный класс, а прямой вклад в кадровый фундамент отечественной автоэлектронной индустрии.

Мегалаборатория, рассчитанная на 18 рабочих мест, ориентирована на подготовку ИT-специалистов в области Embedded-разработки встраиваемых цифровых систем автомобильного бортового управления, контроля и мониторинга. Студенты будут работать с оборудованием, построенным на базе автоэлектронных блоков и модулей управления, промышленно выпускаемых НПП «ИТЭЛМА» для отечественного автомобилестроения. В рамках совместной образовательной программы «Аппаратное программирование встраиваемых систем» здесь планируется проведение более 15 новых специальных дисциплин.

«Мы с гордостью открываем одну из мегалабораторий университета — «Телематики и автоэлектроники», созданную совместно с нашим индустриальным партнером. Это пространство, где образование встречается с реальной инженерной практикой, а студенты получают возможность работать с технологиями современной автомобильной индустрии. РТУ МИРЭА осуществляет целевую подготовку высококвалифицированных кадров, обеспечивая технологический суверенитет России для промышленной автоэлектронной индустрии в целом», — отметил Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.

Особенность лаборатории заключается в том, что она стирает границы между университетским образованием и реальным индустриальным циклом — от R&D-разработки до производства и испытаний электронных и интеллектуальных ИT-решений для российской автоэлектроники.

«Переход от классического найма выпускников к созданию собственных лабораторий прямо в ведущих вузах страны — это базовая стратегия «Итэлма». РТУ МИРЭА поддерживает такой формат: университет помогает готовить специалистов, которые приходят на предприятие уже с необходимыми компетенциями. Оснастив лабораторию нашими серийными продуктами, мы воссоздали реальный процесс разработки прямо в стенах университета. Теперь у студентов есть пространство, где они могут с первого дня проверять гипотезы на живой промышленной продукции, запускать свои технологические проекты и внедрять смелые решения напрямую в наши электронные блоки», – сказал Алексей Воробьев, генеральный директор НПП «ИТЭЛМА».

В рамках церемонии открытия лаборатории, между МИРЭА — Российским технологическим университетом и компанией «Сервисный центр Транстелематика» (входит в ГК «Итэлма») подписано соглашение о практической подготовке студентов. Как отметил генеральный директор «СЦ ТТМ» Михаил Казаков, сотрудничество с РТУ МИРЭА открывает широкие возможности для практической подготовки студентов на базе Транстелематики и позволяет выстраивать прямую связь между образованием и будущей профессиональной деятельностью. «Для нас важно участвовать в формировании кадрового резерва и поддерживать развитие прикладных инженерных компетенций», — сказал Михаил Казаков.

Мегалаборатория «Телематики и автоэлектроники» станет технологическим кластером, где студенты, аспиранты и молодые исследователи смогут осваивать профессию Embedded-разработчика — одну из самых востребованных категорий инженеров-программистов в России.