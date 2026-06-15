PLM-решение «Аскон» 24: композиты, логистическая поддержка и рост производительности

«Аскон» представляет новую версию своего решения для управления жизненным циклом изделия в машиностроении (PLM-решения). Она поддерживает сквозной инжиниринг, включая управление требованиями, системную инженерию, управление сложными конфигурациями изделий, где каждый компонент имеет длительную историю изменений и версионность. В единой цифровой среде работают конструкторские бюро, технологические и производственные цепочки – от концепции изделия до эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Впервые в PLM-решении «Аскон» появилась система управления логистической поддержкой изделия. Выросла производительность при работе с большими массивами данных. Развивается направление композитов: в управлении инженерными данными и нормативно-справочной информацией предприятия учтена специфика проектирования и производства изделий из композитных материалов.

До версии 24 обновлены все продукты из состава PLM-решения: система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM», система автоматизированного проектирования технологических процессов «Вертикаль», система управления нормативно-справочной информацией «Полином:MDM».

Совместно с компанией ООО «ЛТ» (входит в ГК «Ланит») создана система управления интегрированной логистической поддержкой изделия. Она включает две подсистемы:

– «Лоцман:PLM Анализ логистической поддержки» (АЛП) – предоставляет инженерам инструменты для предварительной оценки ремонтопригодности, доступности, потребности в персонале и запасных частях, позволяя выявлять дорогостоящие решения еще на стадии проектирования.

– «Лоцман:PLM Эксплуатационная документация» – формирует структуру эксплуатационной документации и модулей данных на основе информации, полученной из логистической структуры изделия и плана технического обслуживания. Документация выпускается в одно действие, при этом сохраняется единый стиль, соответствие стандартам и синхронизация с актуальными PLM-данными. Сквозное управление изменениями и поэтапное согласование в среде «Лоцман:PLM» гарантируют целостность и актуальность эксплуатационной документации на всем жизненном цикле изделия.

Конструкторская композитная структура представлена в «Лоцман:PLM» как отдельный объект с атрибутами (тип материала, угол, толщина, зональность) и визуализацией. Это позволяет хранить файлы, привязанные к пакетам или слоям, что обеспечивает прослеживаемость от требований к механическим свойствам до последовательности укладки слоев и режимов отверждения для каждого объекта дерева. На основе конструкторской композитной структуры автоматически формируются задания для раскройного оборудования и систем лазерной проекции. Интеграция «Лоцман:PLM» с системой проектирования «Компас-Композиты» объединяет информацию о послойной структуре, материалах и технологических параметрах, предоставляя единый источник данных.

Обновленный «Полином:MDM» поддерживает механизм классификации объектов «Лоцман:PLM» путем присвоения классификационных атрибутов из справочника. Например, номенклатурного номера, артикула, поставщика. Поиск изделий в проектах «Лоцман:PLM» теперь может выполняться по данным классификационным признакам, что исключает дублирование разработки за счет повторного применения ранее созданных изделий.

Наполнение справочника «Материалы и Сортаменты» достигло более 19 тыс. марок материалов и более 54 250 наименований экземпляров сортаментов. Добавлены: группа композиционных материалов компании ИТЕКМА, теплоизоляционные изделия, описания материалов по 103 новым документам (ГОСТы, ТУ, ОСТы и др.), а также популярные экземпляры сортаментов для труб, швеллеров. В справочнике «Стандартные Изделия» общее количество позиций превысило 1,7 млн, включая крепеж по ГОСТ, DIN, ISO, подшипники, детали трубопроводов, элементы станочных приспособлений и электрические аппараты. Справочник технолога пополнился примерами переходов для изделий из полимерных композитных материалов, оборудованием формообразования (автоклавы, вакуумные камеры, прессы).

В новой версии «Вертикаль» поддерживаются технологические процессы сборки с использованием лазерной сварки в приложении «Расчет режимов сварки». Технолог может назначать режимы обработки на основе исходных данных о геометрии деталей, материалах свариваемых компонентов и применяемых вспомогательных материалах.

Ускорена работа с «большими» техпроцессами. На контрольном техпроцессе объемом более 35 тыс. объектов, созданном в предыдущих версиях системы, время открытия документов сократилось с 6 минут до 10 секунд. Разворачивание дерева техпроцесса происходит без задержек, ранее занимало более минуты. Построение плоских списков и элементов дерева ускорено в три раза.