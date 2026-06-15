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«МегаФон» подготовил сеть в пригороде Кирова к летнему сезону

Инженеры «МегаФона» модернизировали оборудование в поселке Сосновый и деревне Большая Гора Кировской области, чтобы обеспечить стабильную связь в преддверии летнего сезона. Работы были направлены на подготовку инфраструктуры к сезонному росту нагрузки, когда трафик в выходные дни увеличивается на 15-20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация стала ответом на растущий спрос со стороны пользователей, которые живут и отдыхают в локациях рядом с Кировом. Благодаря активации дополнительных LTE-слоев оператор обеспечил равномерное покрытие в населенных пунктах и быструю передачу данных как в будни, так и в выходные. Уверенный сигнал позволит не только звонить близким, но и пользоваться цифровыми сервисами для развлечений, поиска информации и общения в социальных сетях.

Вместе с местными жителями населенных пунктов теперь и владельцы садовых участков вблизи деревни Большая Гора смогут пользоваться качественным мобильным интернетом и голосовой связью.

«Мы готовим сеть к летнему сезону заранее, потому что именно в этот период нагрузка на инфраструктуру существенно возрастает. Активация дополнительных LTE-слоев в Сосновом и Большой Горе — это инвестиции в комфорт жителей и развитие пригородных территорий. Теперь связь будет работать стабильно даже в часы пиковой активности, что позволит людям оставаться онлайн и полноценно пользоваться цифровыми сервисами», — отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

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Стабильная работа сети создает новые возможности для развития территорий, расположенных вблизи областного центра. Жители и гости региона получили возможность оперативно решать вопросы, поддерживать связь с родными и пользоваться онлайн-сервисами, зная, что инфраструктура подготовлена к растущей нагрузке, в том числе и сезонным пикам.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в пригородных зонах продолжает стратегию оператора по повышению качества жизни в регионе. Теперь поселок Сосновый и деревня Большая Гора входят в число локаций с высоким уровнем связи, что открывает широкие перспективы для комфортного проживания и отдыха местных жителей.

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