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«МегаФон» обеспечил связью популярное место отдыха вблизи столицы Кузбасса

Жители и гости деревни Тебеньковка в пригороде Кемерово получили надежное покрытие сотовой сети «МегаФона». Построенная оператором базовая станция обеспечила стабильный доступ к голосовым вызовам и мобильному интернету на обширной территории. Позитивные изменения также заметили отдыхающие в загородном комплексе и воспитанники школы олимпийского резерва по санному спорту. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая объект связи работает в низких и средних частотных диапазонах. Первый обеспечивает более широкий радиус покрытия и уверенный прием 4G-сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий. Второй позволяет находиться онлайн большему количеству активных пользователей без потери качества интернет-соединения.

Скорость передачи данных до 75 Мбит/с позволит сельчанам общаться в мессенджерах и соцсетях, звонить близким по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, смотреть фильмы в высоком разрешении без задержек и помех и решать другие срочные вопросы. У абонентов оператора появился доступ к телемедицине, онлайн-банкингу и государственным сервисам. Школьники могут подключаться к образовательным платформам со своих смартфонов, а их родители — проверять электронный дневник и следить за успеваемостью детей. Работникам фельдшерско-акушерского пункта станет удобнее обмениваться медицинскими данными, проводить приемы и консультировать пациентов дистанционно.

Установленная телеком-инфраструктура будет полезна не только местным жителям, но и туристам. Деревня расположена в 20 километрах от столицы Кузбасса и подходит для коротких поездок на выходные. Здесь находится база отдыха «Фортуна» с оборудованным пляжем. Гости могут арендовать лодку, квадроцикл или сапборд, а зимой – снегоход.

Благодаря быстрому мобильному интернету отдыхающие смогут делиться впечатлениями в режиме реального времени и оставаться на связи с близкими, которые остались дома. Помимо обмена сообщениями и фотографиями пользователям доступны голосовые звонки как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

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«При развитии телеком-инфраструктуры в регионе мы уделяем внимание не только крупным туристическим центрам, но и локальным местам отдыха. Независимо от масштаба территории людям нужны качественная связь и мобильный интернет. Это делает отдых более комфортным и, что особенное важно, безопасным», – сказала директор «МегаФона» в Кузбассе Олеся Ширяева.

В зону действия базовой станции также попала школа олимпийского резерва по санному спорту, расположенная вблизи Тебеньковки.

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