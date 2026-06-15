Крупный российский банк внедрил ПАК «Боцман Клик» для высокопроизводительной аналитической отчетности

Компания «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») завершила интеграцию программно-аппаратного комплекса «Боцман Клик» на базе колоночной СУБД ClickHouse в одном из крупнейших банков России. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

До внедрения ПАКа банк уже использовал «ванильную» версию ClickHouse на стандартном оборудовании, что подтвердило правильность выбора аналитической СУБД. Однако с ростом нагрузки заказчик пришёл к необходимости более «упакованного» решения с единой точкой поддержки. Формат ПАКа исключает размывание ответственности между разными поставщиками и дает предсказуемую эксплуатационную основу.

ClickHouse — колоночная СУБД, оптимизированная для онлайн-аналитической обработки. При выполнении запросов система читает с диска только необходимые столбцы, что значительно ускоряет формирование отчетов на «широких» таблицах. Эффективное сжатие данных снижает затраты на хранение, а кластерная модель позволяет масштабировать производительность добавлением узлов.

«Боцман Клик» включен в реестр отечественного ПО и сертифицирован ФСТЭК России. Комплекс обеспечивает прогнозируемую масштабируемость, инструменты администрирования, мониторинга и управления, а также шифрование компонентов через mTLS.

Проект стартовал в 2023 г. В банк поставлены три ПАКа, каждый из которых включает одиннадцать серверов. Промышленная эксплуатация началась в декабре 2024 г. Наиболее сложными задачами стали миграция и восстановление данных, настройка многоуровневой инфраструктуры хранения, а также интеграция в корпоративную среду банка. Все вызовы были успешно преодолены совместными усилиями команды заказчика и поддержки «Боцман Клик».

Заказчик отмечает рост производительности аналитических контуров за счёт архитектуры и сайзинга, подобранных под реальную нагрузку, а также повышение управляемости эксплуатации благодаря единому окну поддержки. В планах банка — масштабирование решения на 25% за счёт увеличения числа узлов обработки данных.

«Этот проект — пример того, как правильно построенная аналитическая платформа на базе ClickHouse решает реальные задачи крупного бизнеса. Формат ПАКа позволил исключить долгие поиски ответственных при инцидентах и дать заказчику предсказуемую эксплуатационную основу. Мы рады, что «Боцман Клик» стал ключевым элементом аналитической инфраструктуры одного из системообразующих банков страны», — сказал Михаил Кобик, технический директор платформы «Боцман».