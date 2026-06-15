ИТ-холдинг «Т1» перевел «Титан-Полимер» в режим налогового мониторинга

Псковский завод «Титан-Полимер» закрыл I квартал 2026 г. в режиме налогового мониторинга с помощью платформы для перехода в режим налогового мониторинга «Визор» от ИТ-холдинга «Т1». Проект по внедрению решения позволил предприятию организовать раскрытие налоговой отчетности и обеспечить информационное взаимодействие с ФНС через АИС «Налог-3». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Переход в режим налогового мониторинга был обязательным для «Титан-Полимера» как участника соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Для таких компаний режим налогового мониторинга становится доказательством прозрачного взаимодействия с налоговыми органами.

Команда продукта «Визор» по запросу клиента также разработала расширение конфигурации «1С», необходимое для сбора данных из учетной системы и их передачи в витрину по сценариям налогового мониторинга. Для компании этот механизм принципиально важен: с одной стороны, данные не приходится собирать вручную из разных источников, с другой — расширение позволяет пользователям, при необходимости, самим вносить изменения в алгоритмы сбора через специальные настройки. Такой подход обеспечивает более управляемый процесс подготовки информации для ФНС.

Для «Титан-Полимера» установка решения в контуре компании была принципиальным требованием с точки зрения защиты данных, поэтому платформа была развернута on-premise на площадке предприятия. Расширение «1С» также установлено в рабочей учетной базе заказчика.

Марина Любимова, коммерческий директор платформы для перехода в режим налогового мониторинга «Визор»: «Режим налогового мониторинга — это переход к более прозрачной и регулярной модели взаимодействия с налоговыми органами, поэтому здесь особенно важны качество данных, понятные сценарии их раскрытия и управляемость процесса. Для компаний, которые переходят в этот формат, важно подготовить весь контур работы с информацией: от учетной системы до обмена с ФНС. В проекте мы совместили внедрение «Визор» с доработкой «1С», чтобы данные по ключевым сценариям могли передаваться в витрину без ручной сборки. В результате налоговый мониторинг становится не дополнительной нагрузкой на команду, а частью выстроенного и понятного процесса взаимодействия с ФНС».

Борис Табаев, генеральный директор завода «Титан-Полимер»: «Переход на налоговый мониторинг для промышленного предприятия — это крупный проект, требующий изменения подхода к работе с учетными данными. Проект по внедрению платформы «Визор» систематизировал работу в этом направлении: данные постепенно приводятся к единому порядку, сотрудники адаптируются к новым требованиям, а подготовка информации для налогового мониторинга становится частью регулярного бизнес-процесса».