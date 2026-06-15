Разделы

Цифровизация
|

ГК Softline: промышленный сектор Центральной Азии тестирует практики GEO-оптимизации

Горнодобывающие, нефтегазовые и производственные компании региона начинают тестировать оптимизацию под ИИ-поиск. Эксперты связывают интерес с высокой стоимостью лида в B2B и растущей цифровизацией технических данных. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Промышленные предприятия Казахстана и Узбекистана становятся первыми кандидатами на внедрение GEO-оптимизации в регионе. Согласно отраслевым наблюдениям, компании с длинным циклом сделки и высокой стоимостью привлечения клиента (горная добыча, нефтегаз, тяжелое машиностроение) получают максимальную отдачу от попадания в рекомендации от ИИ по специализированным запросам.

Типовой проект внедрения занимает три-четыре месяца и включает четыре этапа: аудит видимости бренда в ответах нейросетей, техническую оптимизацию сайта, создание экспертного контента на русском, английском и государственных языках, а также настройку мониторинга цитируемости. В отличие от классического цифрового маркетинга фокус тут смещается с привлечения кликов на обеспечение упоминаний: бренд должен стать «доверенным источником» для алгоритмов.

«Решение о выборе в промышленном B2B часто принимается на основе комплексного анализа, который сегодня все чаще делегируется ИИ-ассистентам, – сказал Илхом Бегматов, региональный представитель в Узбекистане ГК Softline. – Например, если нейросеть не “знает” о вашем предприятии как о поставщике оборудования, вы просто выпадаете из воронки. Поэтому GEO-оптимизация для этого сектора становится способом удержать работающий канал привлечения партнеров».

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

При этом регион сталкивается с дефицитом инструментов: специализированные платформы для анализа видимости в LLM (Adobe LLM Optimizer, Profound) не имеют локализованных версий для казахского и узбекского языков. Компании компенсируют это комбинацией международных сервисов и ручной работы с локальными экосистемами (2ГИС, «Яндекс Карты», отраслевые каталоги).

Тренд указывает на то, что промышленный сектор может стать драйвером формирования методологии GEO в Центральной Азии. Те предприятия, которые отработают подходы в 2026–2027 гг., могут получить не только конкурентное преимущество, но и возможность тиражировать решения на смежные отрасли. Компании, которые отложат старт, столкнутся с более высокими барьерами входа на уже сформированный рынок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Бывший глава службы НИИ ФСБ может сесть на 13 лет за слишком дорогой антидроновый комплекс

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

В Британии открыли крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее

Рунету объявили войну. Начались массовые отзывы цифровых сертификатов у российских сайтов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще