Более 85% закрывших бизнес молодых предпринимателей намерены снова открывать свое дело

Более 85% закрывавших бизнес молодых людей намерены вернуться к предпринимательской деятельности, а неудачный опыт они считают своим конкурентным преимуществом, сообщили в «Корпорации МСП». Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного «Корпорацией МСП», Агентством стратегических инициатив (АСИ), «МСП Банком» и аналитической компанией Frank RG. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Мы видим, что среди молодежи примерно девять из десяти человек готовы использовать полученный ранее опыт для нового, более успешного старта. За этим показателем стоят люди, которые верят в свои идеи и готовы снова вкладывать силы в их реализацию. Предпринимательство – это прежде всего созидание и смелость. Это новые продукты, технологии, сервисы и возможности для других людей. Именно такие проекты двигают вперед города, регионы и страну в целом. Поэтому особенно важно поддерживать тех, кто готов пробовать, учиться и продолжать путь даже после сложного опыта», – сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Как отмечали в ходе исследования молодые предприниматели, одним из ключевых аргументов в пользу своего бизнеса для них становилось ощущение независимости и самостоятельности (так ответили 53%), в то время как вопрос финансовой выгоды уходил на второй план. При этом в процессе ведения бизнеса часто становится очевидной разница между романтизированными ожиданиями и реальной операционной деятельностью.

Большинство респондентов (59%) признали, что реалии ведения предпринимательской деятельности не совпали с их первоначальными ожиданиями. Это выразилось, в первую очередь, в необходимости прикладывать значительно большие усилия, тратить больше времени для успешной работы бизнеса (15% опрошенных). Еще 9% предпринимателей полагали, что достичь поставленных целей по прибыли и масштабированию будет проще. Около 7% столкнулись с необходимостью заниматься рутинными вопросами, хотя изначально ожидали более стратегическую роль.

«Мы видим, что торговля, включая онлайн-продажи, постепенно теряет популярность: предприниматели утрачивают к ней интерес, смещаясь в сторону приоритетных отраслей экономики. И наше исследование подтверждает этот тренд: большинство молодых людей, занимавшихся торговлей (в том числе через интернет-площадки,) заявили, что в будущем не планируют связывать свое дело с этим направлением. В качестве альтернативы они называли производственные отрасли или деятельность, связанную с их профессиональными навыками», – отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

По данным исследования, практически половина молодых предпринимателей считают нехватку знаний и опыта одной из главных причин, по которым им пришлось закрыть свой бизнес.

Каждый молодой предприниматель, принимавший участие в исследовании, отмечал позитив в ведении бизнеса. Так, 20% назвали успешными моменты, когда они получали удовольствие от результатов собственных усилий. По 12% считают успехом удовлетворение от финансовых результатов и старт бизнеса, когда к ним приходило ощущение реализации себя как предпринимателя.

По данным «Корпорации МСП», на сегодняшний день в России свой бизнес имеют более 1,1 млн молодых людей в возрасте до 35 лет. Это примерно каждый четвертый ИП в стране. За год их стало больше почти на 4%.