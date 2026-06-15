Avis Expert выстраивает цифровую среду для работы с документами в «Центр-Инвест»

Компания Avis Expert приступила к цифровизации документооборота в девелоперской компании «Центр-Инвест». Цель проекта — создание единой цифровой среды управления документами для всех подразделений девелопера. Об этом CNews сообщили представители Avis Expert.

До старта проекта «Центр-Инвест» использовал систему электронного документооборота, возможности которой не охватывали полный цикл документооборота компании.

При анализе рынка руководство компании обратило внимание на широкую функциональность платформы Directum RX. Такие возможности как поддержка различных типов документов, гибкие маршруты согласования и подписания, инструменты для управления проектами и совещаниями, удобные решения для интеграции со сторонними системами определили выбор девелопера. Ключевым требованием стало создание единого окна для всего документооборота компании.

На старте внедрения команда Avis Expert провела предпроектный анализ. Специалисты описали бизнес-процессы девелопера, кроме того, были разработаны техническое задание и требования к ИT-инфраструктуре. В результате «Центр-Инвест» смог заранее определить бюджет, сроки и необходимые ресурсы, а также получил готовую стратегию внедрения системы.

В рамках внедрения девелопер планирует привязать документооборот к конкретным строительным проектам и сформировать структурированные библиотеки документации по каждому объекту. Сейчас компания переходит на цифровые процессы: делопроизводство, управление проектами, договорную работу и финансовый архив. Следующим этапом станет интеграция с «1С».

«Успех ИТ-проекта строится не только на возможностях ПО, но и во многом зависит от партнера по внедрению. Уверен, что сотрудничество с Avis Expert позволит успешно завершить проект в запланированные сроки и выстроить полноценную цифровую среду электронного документооборота для всей компании», — сказал Ренат Сафин, заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Центр-Инвест».

«Цифровизация работы с документами — стратегический шаг к прозрачности, скорости и качеству управления строительными проектами. Она сокращает сроки согласования документов и минимизирует риски ошибок в них, являясь надежным инструментом для масштабирования бизнеса заказчиков. Это конкурентное преимущество, которое позволяет компаниям быть на шаг впереди», — сказала Наталия Рвачева, руководитель проекта Avis Expert.

В ближайшее время «Центр-Инвест» планирует масштабировать систему, охватив новые процессы и задачи. Среди них — база знаний компании, которая позволит структурировать и накапливать корпоративную информацию в системе, и обработка документов с помощью искусственного интеллекта.