8 из 10 стажеров получают офер от работодателя после прохождения стажировки

Две из трех компаний принимают молодежь на стажировки. В опросах SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие 1000 работодателей и 1000 молодых людей до 27 лет, имеющих стажерский опыт. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Доля работодателей с действующими программами стажировок составляет 30%, еще 36% программы как таковой не имеют, но стажеров принимают.

54% работодателей по итогам стажировок приглашают на работу более половины своих стажеров (год назад таких было 51%). А каждая четвертая организация делает оферы только самым способным.

Что касается отношения самих стажеров к подобным практикам, 7 из 10 молодых людей 18—27 лет с опытом стажировок устроились именно в ту компанию, где проходили их, — это максимальный показатель за всю историю наблюдений (год назад было 66%). Еще 11% стажеров офер получили, но отказались от предложения трудоустройства. Лишь 7% признались, что им вовсе не предлагали работу.

При этом восприятие стажировки молодежью смещается: если год назад 66% считали ее способом получить навыки, то теперь таких уже 71%, а стремящихся «устроиться на работу в эту компанию» становится меньше (с 16 до 12% за год). Молодежь все чаще рассматривает стажировку как прямую дорогу к практическому опыту, а работодатели — как готовый механизм решения проблемы нехватки кадров.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 198

Время проведения: 20 апреля – 31 мая 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.