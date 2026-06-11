«ЮKassa» и НСПК представили сервис проверки сайтов предприятий для подключения к эквайрингу

«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) разработали автоматизированный сервис для проверки сайтов торгово-сервисных предприятий (далее — ТСП) на предмет ведения запрещенной или высокорисковой деятельности — «ЮScan». Решение рассчитано на банки и кредитные организации, которые работают с сайтами ТСП.

«Скорость подключения ТСП стала конкурентным параметром, а любая ошибка в оценке витрины — это риск мискодинга, претензий и затрат на разбор инцидентов. «ЮKassa» накопила значительный опыт в области проверок интернет-эквайринга. Сервис «ЮScan» подойдет не только банкам-эквайерам, но и кредитным организациям, которые размещают формы кредитования на сайтах и хотят быть уверенными в их благонадежности. ЮScan позволит в автоматическом режиме проверять деятельность всех подключенных интернет-магазинов и других компаний, поможет снизить вероятность репутационных и операционных потерь», – сказал руководитель департамента корпоративных продуктов «ЮKassa» Дмитрий Гнилица.

В основе «ЮScan» — анализ контента и изображений в сети с применением технологий LLM (большие языковые модели), а также дополнительные логики, такие как Embedding. Итоговый скоринг позволяет автоматически определить вид деятельности сайта и подсвечивает, если она относится к запрещенной или высокорисковой.

«Инструмент поможет банкам быстрее оценивать соответствие ТСП требованиям платежной системы “Мир” и повысить качество риск-контроля. За несколько минут сервис анализирует отзывы, внешние ссылки и регистрационные данные, а также проверяет отсутствие ресурса в реестре запрещенных сайтов РКН», — сказал Максим Крукелис, заместитель генерального директора, член правления НСПК.

Проверка веб-сайтов будет проводиться по подписке. За более подробной информацией банки-участники платежной системы «Мир» могут обратиться в НСПК через портал поддержки.