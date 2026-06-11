В России фиксируют всплеск спроса на комплексное обслуживание ЦОД: доля таких запросов достигла 30%

Аналитики БТО («Бюро технологий отказоустойчивости») фиксируют всплеск спроса на комплексное обслуживание инженерных систем центров обработки данных. По информации компании, за январь — май 2026 г. на такие услуги пришлось 30% всех сервисных запросов, связанных с инфраструктурой ЦОД. Об этом CNews сообщили представители ООО «ДАТАРК».

Речь идет о контрактах, которые заменяют работу с несколькими подрядчиками. Они включают в себя круглосуточную техническую поддержку и фиксированное время реакции на инциденты. В БТО связывают всплеск спроса с тем, что бизнес все сильнее зависит от ИТ-инфраструктуры, а простои становятся критичными для операционной деятельности компаний.

Основной спрос на такой формат сервиса ЦОД сегодня формируют промышленность и ретейл. Для этих отраслей сбои в функционировании ИIT-инфраструктуры могут приводить к остановке работы систем.

«Для этих сегментов аварии в ЦОД и, как следствие, сбои ИТ-инфраструктуры, сегодня означает остановку технологических линий и станков на производствах, прекращение работы систем учета товаров и кассовых терминалов в магазинах. Такие простои напрямую влияют на скорость выпуска продукции, продажи и логистику», — сказал руководитель технического отдела БТО Сергей Смертин.

При этом он отметил, что рынок комплексного обслуживания ЦОД пока находится на этапе формирования. Предложение достаточно ограничено: комплексно закрывать задачи круглосуточной технической поддержки с жестким SLA и фиксированным временем прибытия способны единицы, что создает предпосылки для появления новых сервисных игроков.