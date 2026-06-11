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«Солар»: как злоумышленники используют неопределенность вокруг семейной ипотеки

На фоне проработки новых условий по семейной ипотеке, которые коснутся многих семей с детьми, в сети начали распространяться слухи о предполагаемых датах внесения поправок, полученных из «инсайдерских источников». Эксперты ГК «Солар», провайдера комплексной кибербезопасности, предупреждают: этой ситуацией могут воспользоваться мошенники, подталкивая людей к поспешным и необдуманным действиям, связанным с приобретением недвижимости. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Минфин и Минстрой должны до 1 июля 2026 г. проработать вопрос о дифференцированной ставке по семейной ипотеке в зависимости от количества детей — такое распоряжение дал премьер-министр России Михаил Мишустин. На фоне этой инициативы в соцсетях начали активно распространяться слухи: анонимные источники называют конкретные даты внесения поправок, которые они узнали от «инсайдеров». Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско предупреждает: этим периодом неопределенности могут воспользоваться злоумышленники. Эксперт назвал несколько распространенных мошеннических схем, связанных с приобретением недвижимости.

Злоумышленники создают поддельные сайты агентств недвижимости с заманчивыми предложениями — например, с ценами заметно ниже рыночных. Там размещены украденные фото реальных объектов, а контакты для связи ведут прямо к мошенникам. Для бронирования объекта они могут попросить внести задаток на личную карту и исчезнуть после получения денег.

Мошенник может в последний момент отказаться от личной встречи и предложить посмотреть объект онлайн. Для этого он присылает фишинговую ссылку на онлайн-встречу. Переход по ней грозит установкой вредоносного ПО на устройство: оно может перехватывать пароли, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию.

Мошенники могут несколько дней быть на связи и даже делать вид, что ведут работу по сделке. После того, как злоумышленник войдет в доверие, он направляет «документ» с вредоносным ПО, которое приведет к потере личных данных и захвату устройства.

Эксперты по кибербезопасности Solar AURA рекомендуют проверять информацию только через официальные источники — сайты Минфина, Минстроя, ЦБ РФ, не принимать поспешных решений (принуждение к спешке может быть признаком мошенничества). Рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не скачивать неизвестные файлы и по возможности установить антивирус на свое устройство. Также эксперты рекомендуют не направлять задаток на личные карты, а заключать договор и переводить оплату по указанным в нем реквизитам.

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