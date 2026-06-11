«Сегежа Групп» успешно завершила пилот по внедрению вибродиагностики на шлифовальном оборудовании Вятского фанерного комбината в г. Киров

Опытно-промышленные испытания «Сегежа Групп» выявили дополнительные возможности повышения эффективности фанерного производства холдинга. Апробация системы вибродиагностики на шлифовальном оборудовании Вятского фанерного комбината (входит в «Сегежа Групп») подтвердила возможность сокращения эксплуатационных издержек. Об этом CNews сообщили представители «Сегежа Групп».

Прошедший тестирование вибродиагностический комплекс сформирован при сотрудничестве с отечественными компаниями: ООО «Гварда» предоставила наиболее оптимальное оборудование, представленное на российском рынке, а НПО «Диатех» — программное обеспечение, платформу SafePlant. Выбор российских партнеров нивелирует риски сотрудничества с вендорами из недружественных государств. Одновременно реализуется программа импортозамещения на предприятиях группы в критически важной сфере промышленного мониторинга.

На шлифовальной линии Вятского фанерного комбината установили 16 датчиков вибрации и один датчик оборотов. Система в непрерывном режиме отслеживала состояние подшипников и электродвигателей, выявляя разбалансировку, износ, ослабление креплений и проблемы со смазкой за 2-3 месяца до отказа оборудования.

В ходе испытаний подтверждена возможность правильной диагностики шести типов дефектов, включая повреждение наружного кольца подшипника и ослабление в подшипниковом узле. В ходе эксперимента система указала в том числе на необходимость обновления смазки, что позволило избежать более затратной замены подшипника и применения спецтехники.

По оценкам экспертов «Сегежа Групп», внедрение комплекса позволит экономить на каждой шлифовальной машине более 4 млн рублей в год. Одновременно снизится влияние человеческого фактора при сборе данных, произойдет переход от плановых ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию и появится «умный» инструмент прогнозирования простоев.

«Система поможет избегать внеплановых простоев и снижать затраты на ремонт. Использование российского оборудования и ПО – вопрос не только технологической независимости, но и экономической эффективности. Окупаемость проекта составляет 1,5-2 года, что делает его инвестиционно привлекательным для тиражирования на других фанерных мощностях холдинга», — сказал Максим Королев, генеральный директор «Сегежа Цифровые Решения» (входит в «Сегежа Групп»).