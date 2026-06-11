ПСМ запускает направление локальных ИИ-контуров для промышленности

ПСМ, производитель энергосистем для ЦОД, формирует для российского рынка комплексную модель ИИ-инфраструктуры: объединяет инженерно-вычислительную и ИИ-платформы в одном проектном контуре. Решение ориентировано на корпоративных заказчиков, которым нужны собственные защищенные ИИ-сервисы. Об этом CNews сообщили представители ПСМ.

Для части крупных компаний публичные облака и внешние ИИ-сервисы не закрывают требования по защите данных, управлению доступом, отказоустойчивости и контролю над критичными процессами. Поэтому заказчики всё чаще рассматривают локальные ИИ-контуры — защищенную инфраструктуру внутри периметра компании.

Локальное решение рассчитано на создание ИИ-сервисов: корпоративных баз знаний, видеоаналитики, обработки документации и производственных данных. Эти инструменты пользуются сегодня высоким спросом, поскольку способны кратно повышать эффективность, экономику и безопасность процессов.

Для запуска сложных прикладных моделей стандартной серверной недостаточно. Нужны мощности другого порядка и согласованная работа трех «слоев»: инженерного (энергетика, холод, автоматика), вычислительного (графические процессоры GPU) и прикладного (ИТ-контур).

Сегодня заказчики вынуждены собирать подобные проекты, работая с множеством подрядчиков. Это размывает ответственность за интеграцию ИИ и создает риски по срокам, стоимости и работоспособности. ПСМ становится вендором комплексного решения, в котором все ключевые слои локального ИИ-контура проектируются согласованно. В случае энергодефицита ПСМ может включить в проект собственную газовую генерацию. Такой подход позволяет внедрять ИИ быстрее и эффективнее, при этом ответственность за все этапы внедрения будет находиться в одних руках.

ПСМ предлагает заказчикам ИИ-контур, который состоит из трех взаимодополняющих друг друга компонентов: AI Base — инженерная инфраструктура (электротехническое оборудование, автоматика, системы охлаждения и безопасности в едином модуле); AI Cluster — вычислительная мощность (графические процессоры и система хранения данных); AI Factory — ИИ-платформа для управления моделями и разработки прикладных ИИ-сценариев.

«Для промышленного ИИ недостаточно просто выбрать модель. Нужно понимать, на каких мощностях она будет работать. Сейчас проникновение ИИ в производственные процессы во всем мире ускоряется. Уже через два-три года будет огромная разница в производительности бизнеса с ИИ и без него. От уровня инструментов и технологий, которые будут доступны бизнесу, зависят его возможности и перспективы. Поэтому мы хотим не только быть в авангарде технологических изменений, но опережать запрос рынка, создавая инфраструктуру для лидерства компаний в мировой гонке за ИИ», — сказал генеральный директор ПСМ Андрей Медведев.