«НЭК.ТЕХ» зарегистрировал 12 новых разработок в Минцифры за пять месяцев

Научно-технический центр «НЭК.ТЕХ» (входит в Группу «НЭК») разработал и зарегистрировал в реестре российского программного обеспечения Минцифры 12 программных продуктов за пять месяцев 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ».

Встроенное программное обеспечение петербургской компании «НЭК.ТЕХ» предназначено для использования на энергетических объектах критической информационной инфраструктуры в составе автоматизированных систем учета или энергооборудования.

В портфель разработок «НЭК.ТЕХ», включенных в реестр Минцифры, на сегодняшний день входит более 65 разработок, среди которых: встроенное программное обеспечение для бытовых интеллектуальных приборов учета электроэнергии, высоковольтных приборов учета, систем управления нагрузкой на энергообъектах, зарядных станций постоянного и переменного тока; устройства сбора и передачи данных и др.

«Включение программного продукта в Реестр Минцифры официально подтверждает, что продукция с использованием встроенного программного обеспечения и иными ИТ-решениями от «НЭК.ТЕХ» может быть допущена к участию в закупках для объектов критической информационной инфраструктуры и государственных тендерах. Это признание нашей работы и стимул для дальнейшего развития инновационных решений, отвечающих потребностям российского энергетического рынка и требованиям отрасли и государства», – сказал генеральный директор ООО «НЭК ТЕХ» Дмитрий Зарецкий.

Решения компании направлены на выполнение задач, озвученных в энергетической стратегии России до 2050 г., по обеспечению энергетической безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности отраслей ТЭК.