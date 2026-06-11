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Найти подработку можно в мобильном приложении Сбербанка

Сервис поиска подработки доступен в 82 регионах России. С его помощью пользователи могут находить смены и заказы от различных компаний прямо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» — например, выбрать работу сборщиком заказов, продавцом, кассиром или курьером. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Подработкой часто пользуются самозанятые. Почти половина самозанятых россиян (46%) допускает, что возьмет подработку в ближайшие 12 месяцев. Чаще об этом говорят мужчины, жители городов-миллионников, а также те, кто рассматривает сменить формат занятости. Это данные исследования «Предприниматели России: исследовательский мониторинг», которое Сбербанк ежеквартально проводит совместно с фондом «Общественное мнение» и Минэкономразвития по самозанятым и предпринимателям России.

Ключевой критерий выбора подработки — уровень оплаты. На втором месте — удобство графика и соответствие задач профессиональному опыту, на третьем — наличие прошлого опыта работы c заказчиками.

Чтобы упростить поиск дополнительного заработка, Сбербанк в конце 2025 г. интегрировал сервис поиска подработки прямо в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Сервис позволяет искать предложения рядом с домом и выбирать удобный график работы. Пользователям доступны фильтры по уровню оплаты, типу заказа, времени смены и расположению.

Зарегистрироваться в сервисе можно по «Сбер ID», профиль заполняется автоматически, поэтому не нужно загружать документы вручную. При необходимости пользователь может оформить статус самозанятого прямо внутри сервиса, чтобы работать официально и регистрировать доход в ФНС.

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Для некоторых заказов доступны инструкции и обучение, которые помогают быстрее освоить новую специальность. Также сервис сопровождает пользователя на всех этапах выхода на смену. После выполнения заказа оплата моментально поступает на карту Сбербанка, а чек для регистрации дохода в налоговой формируется автоматически.

Артем Алешкин, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка: «Все больше людей выбирают гибкость, самостоятельность, свободу и решают заняться подработкой. Мы же хотим, чтобы поиск смен и заказов для них был максимально простым и удобным. В приложении «Сбербанк Онлайн» мы сделали сервис, который помогает стать официальным самозанятым и найти подработку в крупных компаниях без лишних действий и переключений между разными инструментами. Сегодня этим сервисом могут воспользоваться наши клиенты в большинстве регионов России».

Методология

Исследование основано на данных ежеквартального мониторинга «Предприниматели России», который Сбербанк проводит совместно с фондом «Общественное мнение» и Минэкономразвития. В I квартале 2026 г. был проведен телефонный опрос 605 самозанятых россиян из всех регионов страны, включая малые города и сельскую местность. Период проведения — с 6 по 15 марта 2026 г.

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