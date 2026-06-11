МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Египте для пользователей «Мой МТС»

МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Египте по национальному QR-коду с помощью приложения «Мой МТС». Оплата покупок возможна с карт российских банков по всей стране, в том числе и в популярных туристических зонах. Услугой можно воспользоваться уже в 10 странах, включая главные туристические направления – Таиланд, Турцию и Вьетнам.

МТС предоставила пользователям приложения «Мой МТС» возможность оплачивать покупки в Египте по местному QR-коду. С его помощью можно расплатиться во всех торговых точках, где принимают оплату по QR – от популярных отелей до сувенирных лавок, супермаркетов и аптек в туристических зонах.

Для оплаты нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR-код на платежном терминале. Для быстрого доступа достаточно удерживать иконку приложения «Мой МТС» до появления force-touch-меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и счет списания.

Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Египта – египетский фунт. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Минимальная сумма операции – 1,2 тыс. руб., максимальная – 400 тыс. руб. Платежи до 5 тыс. руб. проходят без SMS-подтверждения, то есть покупку можно совершить даже если у вас нет связи.

«Египет уже долгие годы прочно удерживает позицию одного из главных зарубежных направлений для отдыха россиян. Страна привлекает путешественников круглогодичным сезоном на Красном море, прямыми авиарейсами и развитой отельной базой, в том числе с удобным форматом «все включено». Но проблемы с оплатой могут испортить отдых: нужно постоянно контролировать количество наличных, чтобы не остаться к концу отпуска без денег, и, конечно, немаловажен вопрос безопасности. Теперь, чтобы купить сувениры близким или оплатить экскурсию, достаточно иметь при себе только смартфон с приложением «Мой МТС». Это быстрый, удобный и безопасный способ оплаты, который доступен во многих магазинах и сервисах Египта», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Оплата через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Войти в приложение можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к Сети. География сервиса уже охватывает 10 стран, включая Таиланд, Турцию и Вьетнам.

Также в «Мой МТС» доступны денежные переводы с выдачей наличных для физических лиц в Египте. Получить средства можно в обменных пунктах во всех городах страны, включая популярные туристические направления – Шарм-эль-Шейх, Хургада и Каир.