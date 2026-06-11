МТС включила «дальнобойный» LTE в Богучанском округе

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Богучанском округе Красноярского края. «Дальнобойный» диапазон LTE900 с увеличенным радиусом покрытия включили на базовых станциях в поселках Новохайский и Пинчуга, а также окружной столице — селе Богучаны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После обновления сети специалистами МТС доступ к улучшенной голосовой связи и более быстрому мобильному интернету получили порядка 15 тыс. жителей Богучанского округа. Благодаря включению на имеющемся телеком-оборудовании диапазона с высокой проникающей способностью радиосигнала цифровой апгрейд почувствуют и тысячи автомобилистов, следующих по автодорогам «Канск — Абан — Богучаны», «Богучаны — Кодинск» и «Богучаны — Манзя». Водители смогут с комфортом пользоваться навигатором и картами, искать в интернете информацию о местных достопримечательностях, магазинах и АЗС на пути следования.

«Автомобильные дороги в Красноярском крае находятся в зоне особого внимания из-за растущего пассажиропотока и грузоперевозок, мы же наращиваем на них телеком-сеть и закрываем «белые пятна», чтобы повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров. Качественная связь позволит масштабировать возможности малого и среднего бизнеса — например, предприниматели могут расширить географию установки камер видеонаблюдения, повысить цифровой сервис в придорожных кафе, отелях и пунктах техпомощи. МТС продолжает работу в цифровизации автомагистралей и прилегающих к ним населенных пунктов», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

За 2025 г. МТС запустила в Красноярском крае более 350 базовых станций стандарта LTE. Работы затронули более 280 населенных пунктов региона — помимо малых городов, деревень и сел сеть окутала и близлежащие автодороги. В частности, участки федеральных трасс, а также дорог «Енисейский тракт», «Ачинск — Ужур — Троицкое», «Минусинск — Беллык», «Новоалтатка — Крутоярский» и др.