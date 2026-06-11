Компания D-Link расширяет линейку промышленных коммутаторов

Компания D-Link представила новые модели коммутаторов DIS-100G-10P, DIS-100G-06P, DIS-100G-10, DIS-100G-06, DIS-100E-05, расширив текущую линейку промышленных решений. Новинки обеспечивают стабильное высокоскоростное сетевое подключение в сложных эксплуатационных условиях, устойчивы к экстремальным температурам, вибрациям, электромагнитным помехам и предназначены для работы на уровне доступа в сетях промышленных предприятий и организаций, в том числе нефтегазового сектора, металлургии, энергетики, объектов ЖКХ, а также систем управления дорожным движением и видеонаблюдения «Безопасный город». Об этом CNews сообщил представитель D-Link.

Новые промышленные коммутаторы линейки DIS: гигабитный конфигурируемый PoE-коммутатор DIS-100G-10P с DIP-переключателем, uplink-портами SFP, PoE-бюджетом 240 Вт и дальностью PoE до 250 метров; гигабитный PoE-коммутатор DIS-100G-06P с uplink-портами SFP, PoE-бюджетом 120 Вт; гигабитные коммутаторы DIS-100G-10 и DIS-100G-06 с uplink-портами SFP; коммутатор DIS-100E-05 с портами 100 Мбит/с.

Технические характеристики новинок: DIP-переключатели (только для DIS-100G-10P) для активации нужного режима работы: Alarm ON — оповещение о сбое питания, Extend — увеличение максимального расстояния передачи данных и подачи PoE-питания до 250 метров на портах 1-4; гигабитные медные порты и 2 uplink-порта 1G SFP (кроме DIS-100E-05); поддержка стандартов IEEE 802.3af/at PoE для обеспечения питания PoE-устройств с потребляемой мощностью до 30 Вт (только для DIS-100G-10P и DIS-100G-06P); грозозащита до 6 кВ на Ethernet-портах для защиты коммутаторов и подключенного к ним оборудования от наведенного напряжения, вызванного электромагнитным импульсом; возможность резервирования питания за счет подключения до двух независимых источников постоянного тока и адаптера питания DC (кроме DIS-100G-10P); функционал энергосбережения IEEE 802.3az; пассивная система охлаждения без подвижных элементов; прочный металлический корпус с креплением на DIN-рейку; компактное исполнение с возможностью размещения в шкафах с ограниченным пространством.

Схема применения промышленных коммутаторов D-Link.

Новые коммутаторы доступны для заказа у официальных реселлеров D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей: DIS-100G-10P — $355; DIS-100G-06P — $330; DIS-100G-10 — $290; DIS-100G-06 — $255; DIS-100E-05 — $208.