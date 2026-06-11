«Кинопоиск» обновил кросс-стриминговые рекомендации, которые подбирают для пользователей кино в разных онлайн-кинотеатрах и кинопрокате

«Кинопоиск» обновил кросс-стриминговые рекомендации, которые подбирают для пользователей кино в разных онлайн-кинотеатрах и кинопрокате. Новый алгоритм называется «Мнемоник». Обновленный алгоритм работает в разделе «Что смотреть» мобильного приложения с трейлерами фильмов и сериалов. Он учитывает реакции зрителя в реальном времени и предлагает контент подобно лентам коротких видео в социальных сетях. Об этом CNews сообщили представители «Кинопоиска».

«Мнемоник» «умеет держать в памяти» не только просмотренное в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска», но и интерес пользователя к контенту других стримингов и телеканалов, премьерам в кинопрокате и громким новинкам, которые обсуждают по всей стране. Платформа «Кинопоиск» рекомендует проекты как из библиотеки своего онлайн-кинотеатра, так и из других сервисов, которые пользователь может отметить как любимые в разделе «Мои стриминги» — на данный момент там доступны Amediateka, Start, «Кино1ТВ» («Первый канал»), ТНТ, «Иви», «Кион», Okko, Wink, СТС, Premier, НТВ, «Смотрим», Apple TV, Netflix и «Мы». Просмотры, оценки, отметки «Буду смотреть» и «Неинтересно» при этом обучают и сам алгоритм Мнемоник в разделе «Что смотреть», и кросс-стриминговые рекомендации в веб-версии Кинопоиска, и нейросетевой ранкер, работающий в онлайн-кинотеатре.

Алгоритм «Мнемоник» работает на основе технологии машинного обучения CatBoost и распознает более 1 тыс. признаков поведения пользователей на платформе. В отличие от других рекомендательных систем «Кинопоиска», «Мнемоник» фокусируется на взаимодействии пользователя непосредственно с лентой трейлеров. Система обрабатывает данные в реальном времени: позитивными сигналами считаются просмотр трейлера дольше 30 сек, переход в карточку фильма или сериала, нажатие кнопки «Смотреть», оценка и добавление в папку «Буду смотреть». Чем больше действий совершает в видеоленте пользователь, тем эффективнее обучается алгоритм — по схожему сценарию работают и социальные сети с короткими видео.

Для пользователя платформы «Мнемоник» собирает персональную ленту, и набор трейлеров и тизеров в разделе «Что смотреть» у каждого свой. Видеолента пополняется актуальными трейлерами из энциклопедии «Кинопоиска», в том числе на основе данных «Индекса Кинопоиск Pro», который измеряет в баллах популярность тысячи сериалов — как отечественных, так и иностранных, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн-платформах и попадают в поле зрения жителей России.

Алгоритм «Мнемоник» получил свое название от термина, который обозначает совокупность специальных приемов и способов, облегчающих запоминание информации и увеличивающих объем памяти путем образования ассоциаций. Данные энциклопедии «Кинопоиска», интересы пользователя на платформе и сигналы, которые зритель подает алгоритму напрямую, позволяют формировать релевантную кросс-стриминговую подборку, включающую трейлеры проектов, доступных на различных платформах и в кинопрокате, с учетом дат релизов и выходов новых сезонов.