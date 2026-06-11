Каждый десятый житель России планирует открыть свой бизнес в ближайшие два года — «Авито Работа» и «Авито Реклама»

«Авито Работа» совместно с «Авито Рекламой» провели опрос среди 10 тыс. жителей России и выяснили, насколько они заинтересованы в открытии собственного бизнеса и какие инструменты продвижения считают наиболее эффективными. Каждый десятый опрошенный (10%) планирует запустить свое дело в ближайшие один-два года, еще 16% находятся на этапе поиска и оценки бизнес-идей. Еще 22% допускают возможность заняться предпринимательством в будущем, хотя пока не строят конкретных планов. Уже ведут собственный бизнес 6% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Чаще всего о наличии собственного дела сообщали работники автосервисов (18%), мастера по оказанию персональных услуг (18%) и сотрудники салонов красоты (17%).

Среди тех, кто уже ведет бизнес или собирается его открыть, самым популярным направлением оказалась онлайн-торговля — ее назвали 12% респондентов. На втором месте — ИT и телекоммуникации (7%), следом — искусство, сфера развлечений и масс-медиа (7%), традиционная торговля (6%), строительство и недвижимость (6%), производство (6%), а также туризм, гостиничный бизнес и общественное питание (6%).

Представления владельцев бизнеса и тех, кто планирует начать свое дело, о необходимом стартовом капитале заметно различаются. В среднем комфортный бюджет для открытия бизнеса составил 1 090 483 руб. Мужчины оценивают необходимый объем вложений выше среднего — в 1 297 956 руб., тогда как женщины называют сумму в 911 627 руб.

Главным мотивом для открытия собственного дела жители России, ведущие или планирующие запустить бизнес, называют стремление работать на себя и быть независимыми (38%). Особенно значим этот фактор для женщин: его отметили 40% против 35% среди мужчин. Также важными условиями для запуска бизнеса участники опроса назвали наличие стабильного спроса на товары или услуги (31%), возможность быстро выйти на доход (27%) и превратить хобби в источник заработка (27%). Каждый пятый респондент (20%) рассматривает предпринимательство как возможность работать из любой точки мира. Кроме того, для части опрошенных важны гибкий график (19%), невысокие стартовые вложения (18%), возможность совмещать развитие бизнеса с основной работой на начальном этапе (16%), запуск дела вместе с семьей или близкими (14%), а также перспективы дальнейшего масштабирования проекта (11%).

«Интерес к открытию собственного дела в России остается высоким — около 48% опрошенных задумываются о запуске бизнеса, который в перспективе может создать новые рабочие места. При этом значительная часть потенциальных предпринимателей еще находится на этапе поиска идеи и выбора формата запуска. На практике все чаще старт своего дела происходит через индивидуальное предпринимательство и самозанятость: по данным ФНС, к апрелю 2026 г. количество ИП выросло на 7% за год и приблизилось к 5 млн, а число самозанятых превысило 15 млн человек. Такие форматы становятся базовым входом в предпринимательство: они позволяют быстрее проверить, есть ли спрос на идею, и при этом снижают объем отчетности и операционной нагрузки на старте», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

«Запуск бизнеса начинается не только с идеи и стартового капитала. Предпринимателю важно заранее понимать, где он будет искать первых клиентов и как проверять спрос на свое предложение. Поэтому в числе каналов продвижения они рассматривают классифайды — площадки, на которых можно работать с аудиторией уже готовой к покупке», — сказал Яков Пейсахзон, директор« Авито Рекламы» и стратегических партнерств.

В качестве инструмента продвижения бизнеса 29% опрошенных используют сарафанное радио. На рекомендации клиентов и знакомых чаще рассчитывают респонденты старше 35 лет: этому каналу продвижения доверяют 33% действующих и потенциальных предпринимателей в возрасте 35–44 лет, 34% респондентов 45–54 лет и 55–64 лет, а также 40% участников опроса старше 65 лет. По 15% действующих и будущих предпринимателей рассчитывают на продвижение через классифайды и маркетплейсы, а также через онлайн-карты Еще 14% планируют привлекать клиентов с помощью рекламы в профильных сервисах, 11% рассматривают цифровую наружную рекламу, а 8% — SEO-оптимизацию собственного сайта.

В среднем предприниматели и те, кто планирует запуск бизнеса, готовы тратить на продвижение 91 115 руб. в месяц. Среди мужчин средний рекламный бюджет составляет 102 867 руб. в месяц, среди женщин — 80 886 руб. в месяц.