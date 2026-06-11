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Группа Russ внедрила искусственный интеллект в мониторинг цифровых экранов

Группа Russ (входит в RWB) объявила об интеграции искусственного интеллекта в корпоративный сервис визуального контроля состояния цифровых экранов «Фотостена». Теперь технические специалисты Russ могут не только в реальном времени наблюдать за рекламными конструкциями через IP-камеры, установленные на инвентаре, но и получать автоматический анализ работоспособности экранов, выполненный с помощью ИИ-технологий.

Для более точного мониторинга ИТ-специалисты Russtech добавили в сервис три нейросетевые модели с различной архитектурой. Их совместная работа обеспечивает многоуровневую проверку всей сети цифровых конструкций и позволяет оперативно выявлять любые отклонения и корректировать работу технических служб.

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Сервис «Фотостена» был разработан ИТ-специалистами Russtech в 2024 г. и зарекомендовал себя как удобный и эффективный инструмент мониторинга. За время эксплуатации он существенно повысил качество и оперативность контроля за инвентарем, а также снизил нагрузку на сотрудников.

«Мы активно внедряем искусственный интеллект в наши системы и сервисы, поскольку видим в этом большой потенциал. На данный момент Russtech работает над повышением точности детекции интегрированных нейросетей в рамках мониторинга конструкций. В ближайших планах также задействовать ИИ-модели в разработке программного обеспечения, модерации рекламных материалов, в том числе для автоматизированной проверки дисклеймеров, а также при проведении регрессионного тестирования», — отметил директор департамента IT и бизнес-процессов Russ Игорь Коваль.

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