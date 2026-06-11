Готова ли российская логистика к переходу на ЭПД? Выводы из исследования РАУ ИТ и TransRussia Connect

Исследование РАУ ИТ и TransRussia Connect показывает: 68% перевозчиков либо еще не внедрили электронные перевозочные документы, либо почти не используют их в работе. Все доступные виды ЭПД применяют только 14% респондентов. Об этом CNews сообщили представители РАУ ИТ.

Главное препятствие — готовность партнеров. Большинство (62%) участников исследования отметили, что ключевые контрагенты пока не готовы к электронному обмену. Поэтому даже там, где ЭПД уже внедрены, они часто используются точечно: 78% компаний оформляют в электронном виде не более 10% перевозок или отгрузок.

В опросе приняли участие больше 100 российских компаний.

С 1 сентября 2026 г. часть перевозочных документов переходит в цифровой формат. В части автоперевозок мера Минтранса касается ЭТрН, ЭПЛ и части экспедиторских документов.