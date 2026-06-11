«Гигант»: бизнес переходит на российские ИТ-решения не только из-за требований регуляторов

Российские серверы, системы хранения данных и инфраструктурное ПО достигли уровня зрелости, при котором компании все чаще оценивают не только риски санкций, но и долгосрочную экономику эксплуатации. Об этом CNews сообщил представитель компании «Гигант – Компьютерные системы».

Российский рынок инфраструктурного ИТ-оборудования проходит этап, когда импортозамещение перестает быть исключительно регуляторной задачей. Если несколько лет назад переход на отечественные решения был связан прежде всего с требованиями государства и необходимостью снижения санкционных рисков, то сегодня компании все чаще рассматривают российские продукты как полноценную альтернативу зарубежным платформам.

По оценкам экспертов «Гигант – Компьютерные системы», ключевым фактором развития рынка по-прежнему остается курс на технологический суверенитет. Особенно это касается организаций, работающих в сфере критической информационной инфраструктуры, государственных структур и компаний с государственным участием. Однако одновременно меняется и отношение самих заказчиков к отечественным решениям.

Российские серверы, системы хранения данных и программные платформы за последние годы заметно прибавили в функциональности и качестве поддержки. Для многих организаций важными преимуществами становятся локальная техническая поддержка, предсказуемость развития продуктов, отсутствие рисков внезапного прекращения обслуживания и возможность напрямую взаимодействовать с разработчиками и производителями.

При этом вопрос стоимости владения остается одним из наиболее обсуждаемых на рынке. Несмотря на распространенное мнение о потенциальной экономии, эксперты отмечают, что на этапе миграции затраты компаний, как правило, увеличиваются. Организациям приходится инвестировать в закупку нового оборудования и программного обеспечения, обучение специалистов, адаптацию существующих процессов и параллельную эксплуатацию нескольких ИТ-сред.

«Сегодня многие пытаются оценивать проекты импортозамещения через призму немедленного сокращения расходов. На практике это долгосрочные инвестиции. В первые годы после перехода совокупная стоимость владения обычно растет. Более корректно говорить о формировании управляемой и прогнозируемой модели затрат. Реальную экономику таких проектов можно объективно оценить только спустя несколько лет эксплуатации», – отметил Алексей Колодка, директор по работе с государственными заказчиками компании «Гигант – Компьютерные системы».

Одновременно сохраняются ограничения, которые рынок пока не смог преодолеть полностью. Главным из них остается зависимость от зарубежной элементной базы. Несмотря на развитие локального производства и рост числа отечественных разработок, значительная часть оборудования, выпускаемого в России, по-прежнему использует импортные компоненты.

Для организаций из финансового сектора, энергетики, промышленности и других чувствительных отраслей этот вопрос выходит за рамки технических характеристик. Речь идет о контроле над всей цепочкой поставок – от компонентов и производственных процессов до программного обеспечения и сервисной поддержки. Именно поэтому развитие собственной микроэлектроники остается одной из ключевых задач для отрасли.

Ситуация показывает, что российский рынок инфраструктурных решений переходит в новую стадию развития. Основной вопрос для компаний постепенно смещается от выбора между отечественными и зарубежными продуктами к оценке долгосрочной устойчивости ИТ-ландшафта, стоимости его эксплуатации и уровня технологической независимости, который способен обеспечить поставщик.