«Гарда» повысила эффективность расследования инцидентов и упростила внедрение «Гарда DLP»

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») выпустила новую версию «Гарда DLP». Обновление расширяет возможности расследования инцидентов ИБ, упрощает интеграцию с внешними системами и снижает трудозатраты на развертывание и эксплуатацию решения. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Новые функции помогают организациям быстрее выявлять риски утечки данных, централизованно управлять событиями безопасности и контролировать современные корпоративные каналы коммуникаций.

«Гарда DLP» – система защиты от утечек данных. Она позволяет видеть полную картину коммуникаций в организации, блокирует несанкционированную передачу конфиденциальных данных, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества и автоматизировать выявление инцидентов.

Событийно-инцидентная модель. В новой версии реализован полный цикл управления событиями и инцидентами информационной безопасности. Решение поддерживает статусную модель обработки инцидентов, назначение ответственных сотрудников, ведение комментариев и формирование итоговых отчетов по расследованию. Такой подход позволяет получать более полную картину состояния безопасности, контролировать сроки обработки инцидентов и выстраивать процессы в соответствии с требованиями национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007.

Интеграция с SOAR Security Vision. В «Гарда DLP» реализовано двустороннее интеграционное API для взаимодействия с платформой Security Vision. Система автоматически передает события и инциденты во внешнюю SOAR-платформу и синхронизирует изменения, внесенные в процессе расследования. Это позволяет централизовать обработку инцидентов и снизить нагрузку на специалистов по информационной безопасности.

Перехват корпоративного мессенджера eXpress. Решение получило поддержку контроля корпоративного мессенджера eXpress. Система перехватывает сообщения, файлы, изображения, голосовые сообщения, эмодзи и сведения о звонках независимо от используемого устройства. Контроль распространяется на личные сообщения, групповые чаты, каналы и обсуждения, что помогает снизить риск утечки конфиденциальной информации через корпоративные коммуникации.

Обновленный инсталлятор системы. В новой версии переработан процесс внедрения решения. Улучшена предварительная проверка готовности серверов, добавлена веб-форма для настройки параметров инсталляции и реализована автоматическая проверка корректности вводимых данных. Это сокращает время развертывания системы и делает ее доступнее для администраторов.

Также в релизе расширены коробочные политики безопасности, добавлена поддержка AlterOS, «Яндекс Браузера» и Ubuntu 24.04 для Linux-агента, улучшены возможности учета рабочего времени и повышена безопасность взаимодействия компонентов Mac Agent.

«При разработке новой версии мы сосредоточились на задачах, которые помогают заказчикам быстрее реагировать на инциденты и эффективнее управлять процессами информационной безопасности. Новые возможности позволяют централизовать расследование событий, контролировать современные корпоративные каналы коммуникаций и существенно упростить внедрение системы в существующую инфраструктуру», – отметил Илья Иванов, руководитель продукта «Гарда DLP».