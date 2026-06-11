Анатолий Гарбузов: Столичное предприятие сформировало самую широкую линейку коллаборативных роботов в России

Группа компаний «Робопро» расширила ассортимент до шести моделей: теперь отечественные предприятия могут выбрать кобота под любые бизнес‑задачи. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Производитель уже много лет работает на рынке промышленной автоматизации и специализируется на разработке коллаборативных роботов — безопасных манипуляторов, которые могут эффективно трудиться бок о бок с людьми.

«Столичные промышленные роботы находят применение на пищевых и машиностроительных заводах, в кабельных цехах, в фармацевтике и микроэлектронике. Эти комплексы становятся все популярнее — они помогают заметно увеличить производительность труда. В 2026 г. одно московское предприятие представило новинки с рекордными для российского рынка характеристиками — по грузоподъемности и радиусу действия и сформировало самую широкую линейку коллаборативных роботов в стране», — сказал Анатолий Гарбузов.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу их легко программировать под конкретные задачи: от точных сварочных работ и обслуживания станков с ЧПУ до рутинной укладки товаров на палеты и комплектации заказов.

В 2026 г. компания представила две флагманские модели, установившие новые стандарты для отечественной робототехники. Первое устройство с радиусом рабочей зоны 1750 мм и грузоподъемностью до 23 кг оптимально подходит для задач, требующих большой зоны охвата, — например, для работы на крупных сборочных линиях или в логистических центрах с протяженными конвейерными системами. Вторая новинка, способная стабильно работать с весом до 33 кг при радиусе действия 1300 мм, рассчитана на более «тяжелые» операции: она справится с перемещением массивных деталей в машиностроении или упаковкой объемных грузов. Расширение модельного ряда позволяет российским предприятиям выбирать решения, соответствующие масштабу и специфике их производства — от локальных задач в небольших цехах до комплексных процессов на масштабных промышленных площадках.