Аналитика МТС: спрос на туристическое жилье в Подмосковье вырос на 10%

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС, проанализировала спрос на туристическое жилье в Московской области в летний сезон 2026 г. Несмотря на общее замедление туристического рынка в стране, Подмосковье демонстрирует положительную динамику: количество бронирований здесь выросло за первую неделю июня на 10% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидером по летнему спросу в Московской области стал Сергиев Посад, на который приходится 8% всех заказов в регионе. Кроме того, он демонстрирует самую быструю динамику среди популярных направлений Подмосковья – количество бронирований выросло почти на треть (+31% год к году). В результате Сергиев Посад впервые обогнал Коломну по числу заказов на летний сезон. Рост интереса к направлению может быть связан с развитием событийного туризма: в 2026 г. здесь проходит ряд крупных культурных, гастрономических и спортивных мероприятий. Также Сергиев Посад является единственным городом Московской области, входящим в Золотое кольцо России, который остается одним из самых востребованных туристических маршрутов страны.

Второе место по количеству летних бронирований заняла Коломна с долей 7% от общего объема заказов. Город остается одним из самых востребованных направлений для семейных поездок благодаря большому числу исторических памятников и разнообразным гастрономическим проектам. В топ-5 также вошли Клин (5% от всех бронирований), Серпухов (4%) и Звенигород (3%).

Самым востребованным типом туристического жилья в Подмосковье остаются отели – на них приходится 57% всех летних бронирований. Средний чек в этом сегменте составляет 10 тыс. руб. за ночь. На апартаменты и мини-отели приходится по 11% заказов, средний чек – 3,9 тыс. и 4,4 тыс. руб. соответственно. Гостевые дома выбрали 6% путешественников, средний чек в них составляет 6,9 тыс. руб. за ночь.

В целом по Подмосковью средний чек за бронирование увеличился на 9% и достиг 8,2 тыс. руб. за ночь. Это существенно выше аналогичного показателя по России, который составляет 6,6 тыс. руб.

Средняя продолжительность проживания в подмосковных летних бронированиях составляет два дня, что свидетельствует о популярности коротких путешествий и поездок выходного в Подмосковье дня среди жителей Москвы и соседних регионов.

«Подмосковье остается одним из самых устойчивых туристических рынков страны благодаря высокой востребованности со стороны жителей столичной агломерации. Первые результаты летнего сезона показывают, что формат коротких поездок сохраняет популярность, а города с богатым историко-культурным наследием продолжают привлекать путешественников, дополняя традиционные экскурсионные возможности новыми культурными и событийными проектами», – сказала Марина Гончаренко, исполнительный директор Bronevik.com.