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Абоненты Т2 могут обменивать минуты и гигабайты на билеты «Аэроэкспресса»

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил возможность обменивать накопленный трафик на билеты для поездок на поезде и автобусе «Аэроэкспресса». Специальное предложение будет действовать все лето 2026 г. Это позволит путешественникам комфортно и выгодно добираться до аэропортов в высокий сезон отпусков. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 вновь расширяет возможности обмена минут и гигабайтов. Абоненты оператора могут обменять накопленный трафик на два билета за весь период действия предложения. В мобильном приложении Т2 пользователю необходимо нажать кнопку «Обменять», после чего на экране устройства сгенерируется уникальный QR-код. Этот код нужно отсканировать на турникете при входе и выходе терминала «Аэроэкспресса» либо при входе в салон автобуса «Аэроэкспресса».

Билет на электропоезд действует для поездки по направлениям «Аэропорт Домодедово – Павелецкий вокзал» или «Аэропорт Шереметьево – станция Одинцово» с остановками на Белорусском вокзале и станциями МЦД. Обмен трафика также распространяется на экспресс-автобусы «Аэроэкспресса», которые курсируют по маршруту «Аэропорт Домодедово – метро Домодедовская» и «Шереметьево – метро Ховрино».

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Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2: «Мы комплексно подготовились к сезону отпусков, чтобы наши абоненты не беспокоились о связи и комфорте в любых поездках. Совсем недавно мы громко рассказали о запуске бесплатного безлимитного интернета в 34 странах мира и отменили роуминг на исходящие звонки на все российские номера. А теперь делаем еще один шаг – запускаем возможность менять минуты и гигабайты на билеты «Аэроэкспресса». Т2 стремится сделать путь до аэропорта максимально простым, быстрым и выгодным, превращая накопленные минуты и гигабайты в реальные возможности для комфортных путешествий».

Михаил Чугункин, заместитель генерального директора, коммерческий директор «Аэроэкспресс»: «Аэроэкспресс постоянно расширяет спектр сервисов для авиапассажиров и делает поездки в столичные аэропорты комфортными и максимально доступными. Технологичность и готовность Т2 быстро внедрять новые для рынка решения позволила нам в короткий срок разработать очевидно выгодные опции, которые будут полезны клиентам обеих компаний».

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