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В «Контур.Фокусе» появился реестр экспедиторов

С 1 марта 2026 г. экспедиторам нужно регистрироваться в специальном реестре на платформе «ГосЛог». Благодаря этому компании, которые пользуются транспортно-экспедиционными услугами, смогут снизить затраты на перевозку грузов и сделать вывод о благонадежности бизнес-партнера. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

С 1 сентября 2026 г. участники коммерческих грузоперевозок должны перейти на электронные перевозочные документы (ЭПД). А с 1 марта 2026 г. экспедиторы обязаны регистрироваться в специальном реестре на платформе «ГосЛог». Так компании смогут сделать перевозки более надежными и прозрачными. По прогнозам Минтранса, цифровизация логистики и внедрение ЭПД позволят сократить затраты на транспортировку на 16,5%. После перехода на ЭПД отрасль может сократить расходы до 170 млрд руб. на бумаге и оргтехнике.

Оксана Леонова, эксперт сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: «Для экспедиторов цифровизация становится частью обязательных рабочих процессов. Сначала реестр, который фиксирует участников транспортно-экспедиционной деятельности, следующий этап — обязательный переход на электронные транспортные накладные и экспедиторские документы с 1 сентября 2026 г. Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» помогает участникам рынка пройти этот путь: зарегистрироваться в реестре, настроить сценарии обмена, подключить клиентов и подготовить сотрудников к работе с ЭПД».

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Информацию о том, состоит ли ваш контрагент-перевозчик в реестре, можно получить в «Контур.Фокусе» уже сейчас. Достаточно просто ввести название компании или ИНН в поиск сервиса и открыть вкладку «Дополнительная информация». Если компания зарегистрирована в реестре экспедиторов, то в сервисе отобразится вкладка «Реестр экспедиторов». Перейдите в нее и посмотрите статус регистрации, реестровый номер, а также дату регистрации или дату исключения из реестра, если организация вышла из реестра.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Регистрация в реестре экспедиторов — не просто новая обязанность, а реальный инструмент сокращения операционных расходов. Бизнес получает возможность фильтровать ненадежных партнеров уже на этапе выбора экспедитора. Проверка через реестр позволяет заранее исключить сомнительную компанию, а значит — снизить риск срыва поставки, простоев и срочной замены подрядчика».

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