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Умные госуслуги Подмосковья помогут медработникам сэкономить на аренде жилья

Теперь процесс оформления выплаты медработникам по аренде жилья стал еще удобнее: в онлайн-услуге появились умные сервисы предпроверки, которые помогут сэкономить время и избежать дублирующих заявок. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь при переходе в электронную форму услуги система автоматически проверит, есть ли у пользователя ранее поданное, но еще не рассмотренное аналогичное заявление или назначенная выплата. Все это займет считанные секунды – информационное сообщение появится прямо на экране», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Специалисты с высшим или средним медицинским образованием, которые являются сотрудниками медучреждений государственной системы здравоохранения Подмосковья и работают не менее чем на одну полную ставку, могут обратиться за выплатой компенсации по аренде жилья. При этом у заявителя и членов его семьи не должно быть в собственности жилья на территории Московской области.

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Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты».

Сумма компенсации по аренде жилья составляет от 20 до 30 тыс. руб., в зависимости от городского округа, где трудоустроен специалист. В случае если за выплатой обращается семья, в которой оба супруга – медработники, то они получат от 30 до 45 тыс. руб.

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