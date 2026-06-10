«Укажите код из SMS для зачисления»: мошенники обещают 300 тыс. руб. ко Дню России

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала атаку мошенников, приуроченную ко Дню России. От имени известного банка злоумышленники создали как минимум восемь сайтов, посетителям которых предлагали пройти опрос и получить за это от 5 тыс. до 300 тыс. руб. Цель преступников – получить доступ к банковскому аккаунту пользователя и похитить деньги со счета. Об этом CNews сообщили представители F6.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 в преддверии Дня России обнаружили активность мошенников, связанную с этим государственным праздником. В основе сценария обмана – популярная мошенническая схема с предложением пройти опрос и получить деньги.

Злоумышленники от имени известного банка создали как минимум восемь сайтов с ложной информацией об акции, которая якобы проводится финансовой организацией ко Дню России. Пользователям сообщают, что на опрос они потратят «всего 45 секунд», а в благодарность «за прохождение опроса и лояльность банка к клиентам» (это дословная цитата) им обещают выплатить от 5 тыс. до 300 тыс. руб.

Если пользователь нажимает кнопку «Пройти опрос», то попадает в ловушку, которая внешне выглядит как реальный опрос. На первой странице посетителю сайта предлагает выбрать, что ему интереснее: получать повышенный кешбэк, «праздничные бонусы» или скидки от партнеров. При этом на странице указано, что участие в опросе требуется подтвердить «учетной записью с помощью ввода паролей, SMS-кодов и полных банковских реквизитов».

Четвертый вопрос предлагает пользователю ответить, готов ли он «принять участие в праздничном предложении». Под предлогом зачисления 5 тыс. руб. от банка на счет посетителю сайта предлагают ввести фамилию и имя (так, как указано на банковской карте), номер телефона и карты. После нажатия кнопки «Получить» пользователь переходит на следующую страницу, на которой ему предлагают ввести код из SMS от банка.

Если пользователь укажет код авторизации из SMS, злоумышленники попытаются воспользоваться этим, чтобы получить доступ к банковскому счету жертвы и похитить деньги.

Мошеннические сайты, которые используются в этой схеме, созданы в период с 30 мая по 8 июня 2026 г. В названии многих из этих доменов используются слова, созвучные названию праздника: «деньроссии», «день-россии», «акция-день-россии», «russian-day», «russia-days». Большинство из этих доменов уже заблокированы, однако не исключено, что злоумышленники могут создать новые.

«В этом году мошенники, атакующие пользователей в России, не пропускают ни одного государственного праздника. Злоумышленники стремятся сделать схемы обмана еще более масштабными и технологичными, адаптируют их под каждую популярную и общеизвестную дату, так как такие поводы позволяют преступникам увеличить охват потенциальных жертв», – сказал Александр Сапов, старший аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации специалистов F6, как избежать обмана в таких случаях

Не верьте обещаниям быстрого и легкого дохода. Например, такого, как вознаграждение за «опрос» от имени банка.

Проверяйте информацию о «праздничных» акциях только на официальных ресурсах.

Не переходите по ссылкам, полученным от незнакомцев, поступившим в SMS, по электронной почте, в мессенджерах от неизвестных отправителей или в случаях, если вы не просили прислать вам ссылку.

Проверяйте домены с использованием whois-сервисов, чтобы убедиться, что домен легитимный и зарегистрирован на реальную организацию.

Если Вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.