«Телфин» и Yuma объединяют технологии для цифровой трансформации ресторанного рынка

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с ИТ-компанией Yuma завершил интеграцию АТС «Телфин.Офис» с системой автоматизации ресторанного бизнеса Yuma. Связка решений позволяет автоматизировать работу с клиентами, экономя время сотрудников и повышая уровень сервиса.

Синхронизация сервисов «Телфин» и Yuma призвана объединить входящие вызовы с процессами управления заказами, учетом персонала и глубокой аналитикой данных. При звонке система автоматически сопоставляет номер с клиентской базой, предоставляя сотрудникам мгновенный доступ к истории заказов и предпочтениям гостя. Это обеспечивает персонализированный подход и значительно ускоряет процесс обслуживания.

Новое решение также предлагает руководителям расширенные инструменты контроля качества и операционного управления. Все разговоры фиксируются в системе для аудита работы персонала и оперативного разрешения спорных ситуаций. Благодаря детализированной статистике «Телфин» по метрикам звонков, например времени ожидания и длительности разговоров, в сочетании с данными Yuma владельцы бизнеса получают комплексную картину эффективности всего заведения.

«Интеграция экосистемы Yuma с коммуникационными сервисами “Телфин” превращает стандартную телефонию и CRM в единый инструмент аналитики, который напрямую влияет на рост лояльности гостей и прибыльность ресторана. Мы создали решение, позволяющее автоматизировать рутинные операции и сосредоточить внимание команды на высоком уровне сервиса», — сказал коммерческий директор Yuma Алексей Гужвин.