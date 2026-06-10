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«Свеза» запустила умные сканеры на производстве шпона

Фанерный комбинат лесопромышленной группы «Свеза» в Санкт-Петербурге запустил в работу сканеры определения дефектов шпона на лущении. Умная система с машинным зрением разработана подразделением компании «Свеза СмартЛайн». Она успешно интегрирована с линией управления рубкой и стопоукладкой в автоматическом режиме. Об этом CNews сообщил представитель компании «Свеза».

Машинное зрение — это современный автоматизированный способ контроля качества сырья, который помогает сотрудникам и повышает уровень выпускаемой продукции. На всех трех линиях лущения петербургского комбината «Свеза» запущена в работу система определения дефектов шпона — собственная разработка компании «Свеза СмартЛайн».

До внедрения машинного зрения сотрудники оценивали качество шпона вручную. При обнаружении дефекта резчик останавливал оборудование и давал сигнал оператору лущения, чтобы тот перенастроил, подточил или заменил лущильный нож. Такой подход обеспечивал хорошую точность выявления дефектов, но занимал больше времени. Сейчас лущильщик самостоятельно в режиме реального времени видит на своем мониторе все дефекты, включая мельчайшие. Он может не ждать сигнала от коллеги, а сразу корректирует работу оборудования.

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«Новые сканеры обучены распознавать более 30 различных дефектов, включая грубое лущение, риску, гребешок и следы от лесозаготовок. Точность определения дефектов при текущих настройках достигает 95%, что является высоким результатом для автоматизированного контроля качества сырья. На двух линях система дополнительно интегрирована с модулем управления рубкой и стопоукладкой в автоматическом режиме», — сказал Вячеслав Ефимов, менеджер по технологии комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге.

Помимо повышения качества шпона, система собирает статистику по процессу лущения, что позволяет контролировать результат и эффективность работы. В ближайшее время на комбинате планируется дооснащение третьей линии модулями управления рубкой и стопоукладкой, чтобы выйти на единый стандарт контроля качества на всех потоках. Также в процессе запуска система с машинным зрением на линии сортировки шпона после сушки в производстве фанеры форматом 4х8 футов.

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