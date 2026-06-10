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«Софтлайн Решения» открыла первый киберполигон Ampire в учреждении среднего профессионального образования

«Софтлайн Решения» (ГК Softline) и «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») открыли киберполигон Ampire в Санкт-Петербургской Академии управления городской средой, градостроительства и печати. Учебно-тренировочная платформа Ampire позволяет студентам повышать уровень компетенций в сфере информационной безопасности и отрабатывать навыки противодействия актуальным киберугрозам на практике. Проект внедрения киберполигона Ampire в СПО реализован компаниями впервые. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Академия управления городской средой, градостроительства и печати Санкт-Петербурга готовит квалифицированные кадры для отрасли строительства и других сфер по 23 специальностям. В Академии ведется обучение по четырем ИТ-специальностям: сетевое и системное администрирование, информационные системы и программирование, организация и технология защиты информации, обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.

Подбор решения и его тестирование длились в течение двух лет. В настоящее время учебно-тренировочная платформа Ampire развернута в инфраструктуре образовательной организации. Преподаватели Академии прошли недельную подготовку и начали проводить занятия со студентами на киберполигоне.

«Это первый опыт применения Ampire для подготовки студентов СПО. Опыт и компетенции компании-разработчика АО “ПМ” позволяют ежеквартально наполнять киберполигон актуальными уязвимыми узлами, последствиями кибератак на эти узлы и образовательным контентом для разных категорий студентов, в том числе для непрофильных специалистов с целью повышения их киберграмотности. Это соответствует современным тенденциям в образовании, запросам экономики и промышленности, особенно в рамках технологического суверенитета страны», – отметила Ольга Славинская, руководитель направления развития бизнеса ГК Softline.

Эксперт подчеркнула, что преимущество Ampire заключается в выполнении требований федеральных государственных стандартов к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ по специальностям в информационной безопасности. Кроме того, это единственное решение, удостоенное премии Правительства России в области образования за научно-практическую разработку «Технология обучения мониторингу компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты». Комплекс включает не только техническую платформу, но и полноценную методическую базу для преподавателей и студентов.

«Запуск центра киберучений на базе платформы Ampire предоставляет новые возможности для практико-ориентированного образования студентам Академии управления городской средой, градостроительства и печати. Наши выпускники работают в строительной отрасли на таких объектах, где защита данных критически важна. В сотрудничестве с «Софтлайн Решениями» мы реализовали проект, который позволит усилить компетенции студентов в сфере информационной безопасности в соответствии с запросами работодателей», – сказал Олег Пластун, заместитель директора по административной деятельности и стратегическому развитию Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия управления городской средой, градостроительства и печати».

«Для нас как разработчика и эксперта в области защиты информации важно, чтобы студенты получали реальный практический опыт работы с киберинцидентами. Среднее профессиональное образование – это мощный кадровый ресурс, здесь формируются будущие специалисты, которые будут обеспечивать безопасность инфраструктур в регионах и отраслях. Киберполигон Ampire уже много лет используется в вузах по всей России, и открытие его в СПО – закономерный шаг. Мы рассчитываем, что этот опыт станет моделью для других профессиональных образовательных учреждений, которые стремятся готовить специалистов, ориентированных на практику и современные требования рынка», – сказал Сергей Нейгер, директор по развитию бизнеса «Перспективного мониторинга».

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