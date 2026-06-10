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«Ситидрайв» запустил приоритетную линию для пользователей в случае ДТП

«Ситидрайв» запустил приоритетную линию для пользователей в случае ДТП. Теперь в случае дорожно-транспортных происшествий, пользователи смогут позвонить в службу поддержки и выбрать приоритетную линию, которая быстрее соединит с оператором для консультации и оказания помощи. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Для того, чтобы попасть в приоритет необходимо позвонить по телефонам горячей линии в своем городе и слушать подсказки робота-оператора. После выбора нужного пункта, время ожидания ответа составит от 5 до 10 секунд. Если же пользователь обращается по другому вопросу, то оператор вернет его на общую линию. Таким образом сервис оказывает дополнительную поддержку пользователям в стрессовой ситуации.

«"Ситидрайв" активно развивает инструменты для поддержки пользователей: не так давно мы запустили чат прямо в приложении, чтобы сократить время ожидания при обращении на почту и сделать формат общения ещё удобнее. Теперь мы выделяем приоритетную линию в случае ДТП, чтобы каршероводы знали о том, что помощь придет еще быстрее», – сказал Виктор Андреенков, руководитель департамента клиентского опыта в «Ситидрайве».

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