Разделы

Безопасность Пользователю
|

RWB выявила мошенническую схему против участников конкурсов в соцсетях

Команда безопасности RWB (объединенной компании Wildberries & Russ) обнаружила мошенническую схему, направленную на участников активностей в социальных сетях. Злоумышленники связываются с пользователями от лица организаторов, чтобы украсть персональные данные и деньги. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Мошенники добавляют участников активностей в специально созданные группы в мессенджерах или пишут им личные сообщения. Жертвам сообщают, что они уже победили в конкурсе и теперь должны выполнить дополнительные действия, чтобы получить приз. В одних случаях мошенники предлагают подключиться к их боту, в других — указать номер карты или же вымогают денежные переводы.

Специалисты RWB призывают участников конкурсов, розыгрышей и прочих активностей проверять в официальных группах все условия, наименования ботов, с которыми необходимо взаимодействовать пользователям, и прочие детали. Любые отклонения от установленного порядка активности могут говорить о попытках мошенничества. Всю информацию об изменениях условий участия следует уточнять на официальных страницах Wildberries.

«Ни при каких условиях не стоит переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, а тем более — передавать данные банковских карт и совершать предоплату за «получение» выигрыша. Все общение Wildberries с пользователями ведется только через официальные группы и верифицированные каналы. Если вы получили сообщение якобы от нашего представителя где-либо, кроме чата поддержки, не вступайте в контакт. Помните: настоящий организатор никогда не попросит вас ввести код из SMS, оплатить «страховку» или какие-то иные расходы», — сказал руководитель Trust&Safety RWB Игорь Сомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году

Настоящий удар в спину. Антивирус Microsoft начал по щелчку пальцев выдавать хакерам права администратора. Решения нет

Артем Хижний, Tikitrik: Серьезные сложности с учетом активов появляются уже после 200–500 сотрудников

Сайт - помощник в получении виз сливал данные клиентов. Скомпрометированы более 100 тысяч паспортов

Денис Голованов, Mango Office: Рынок унифицированных коммуникаций в России перешел в стадию зрелой конкуренции

Выпущен карманный SSD для параноиков. Его можно уничтожить вместе со всеми данными по SMS из любой точки мира

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще