RWB выявила мошенническую схему против участников конкурсов в соцсетях

Команда безопасности RWB (объединенной компании Wildberries & Russ) обнаружила мошенническую схему, направленную на участников активностей в социальных сетях. Злоумышленники связываются с пользователями от лица организаторов, чтобы украсть персональные данные и деньги. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Мошенники добавляют участников активностей в специально созданные группы в мессенджерах или пишут им личные сообщения. Жертвам сообщают, что они уже победили в конкурсе и теперь должны выполнить дополнительные действия, чтобы получить приз. В одних случаях мошенники предлагают подключиться к их боту, в других — указать номер карты или же вымогают денежные переводы.

Специалисты RWB призывают участников конкурсов, розыгрышей и прочих активностей проверять в официальных группах все условия, наименования ботов, с которыми необходимо взаимодействовать пользователям, и прочие детали. Любые отклонения от установленного порядка активности могут говорить о попытках мошенничества. Всю информацию об изменениях условий участия следует уточнять на официальных страницах Wildberries.

«Ни при каких условиях не стоит переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, а тем более — передавать данные банковских карт и совершать предоплату за «получение» выигрыша. Все общение Wildberries с пользователями ведется только через официальные группы и верифицированные каналы. Если вы получили сообщение якобы от нашего представителя где-либо, кроме чата поддержки, не вступайте в контакт. Помните: настоящий организатор никогда не попросит вас ввести код из SMS, оплатить «страховку» или какие-то иные расходы», — сказал руководитель Trust&Safety RWB Игорь Сомов.