Пользователи смогут узнать, что жители их города думают о погоде

В приложении «Яндекс Погоды» теперь можно поделиться эмоциями о погоде с помощью стикеров. На главном экране появится стикер, который отправило больше всего людей в городе на данный момент. Живые реакции пользователей в конкретный момент можно посмотреть в «потоке» стикеров и узнать, как ощущают пользователи погоду за окном. Например, есть стикеры «жара», «за что, пыльца», «голубь в резиновых сапогах» для дождливых дней и много других. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы отправить реакцию, можно зайти на главную страницу, увидеть красочный стикер и нажать на него. Пользователю откроется набор стикеров и «поток» стикеров, которые отправляют прямо сейчас. Можно будет отправить любой, лучше всего описывающий настроение из-за погоды. Отправлять их можно бесконечное количество.

Можно посмотреть не только настроение своего города, но и перейти на карту настроений и увидеть эмоции о погоде жителей других городов. Сейчас функция доступна для 30 разных регионов страны, и в будущем их количество будет увеличиваться.