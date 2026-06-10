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Подтверждена совместимость ОС «Альт Сервер» с СУБД Digital Q.DataBase

«Базальт СПО», производитель системного программного обеспечения на базе собственной платформы разработки, и «Диасофт», разработчик корпоративных и системных ИТ-решений, подтвердили совместимость операционной системы «Альт Сервер» с системой управления базами данных Digital Q.DataBase.

Корректность работы подтверждена двусторонним сертификатом совместимости. Об этом CNews сообщил представитель компании «Базальт СПО».

«Альт Сервер» – операционная система для построения корпоративной инфраструктуры, обеспечивающая хранение и управление структурированной информацией, отказоустойчивость процессов и высокий уровень защиты от утечек и потерь данных. Содержит современные криптографические библиотеки и встроенные средства резервного копирования.

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Digital Q.DataBaseимпортонезависимая российская СУБД, выполняющая запросы на диалектах зарубежных СУБД (Oracle Database, Microsoft SQL Server, PostgreSQL), обеспечивает быструю и безопасную миграцию с зарубежных СУБД без переписывания кода прикладных приложений. Решение сертифицировано ФСТЭК, внесено в реестр российского программного обеспечения, подходит для использования в высоконагруженных системах и для хранения персональных данных. Digital Q.DataBase используется в финансовой сфере, государственных организациях, на промышленных предприятиях, в компаниях из разных отраслей экономики.

Совместное использование «Альт Сервер» и Digital Q.DataBase создает гибкую, безопасную и масштабируемую платформу, готовую к эксплуатации в организациях с высокими требованиями к надежности и производительности.

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