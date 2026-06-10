Первые массовые продажи устройства в чате с ассистентом случились в России

Первая партия нового носимого ИИ-устройства «Яндекса» — 5 тыс. единиц — была полностью распродана за несколько часов после старта продаж. Все заказы пользователи оформили непосредственно в чате с «Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Это первый в России кейс массовой продажи устройства через ИИ-ассистента, когда старт продаж был организован непосредственно в чате. Событие показывает, что агентная коммерция постепенно переходит из категории экспериментальных сценариев в реальный инструмент для покупки товаров. В таком сценарии чат становится не просто точкой получения информации о продукте, а полноценным каналом продаж.

Запуск стал экспериментом по использованию генеративного ИИ как нового и первого канала продаж. Пользователи могут пройти весь путь покупки внутри диалога с ассистентом: узнать о возможностях устройства, выбрать подходящую модель, оформить заказ и оплатить его.

После распродажи первой партии «Яндекс» оперативно открыл продажи новой партии устройства в чате с «Алисой». До 16 июня «Яндекс Дропс» можно приобрести только через ассистента. После этой даты наушники также появятся и у других ритейлеров.