Разделы

Электроника Искусственный интеллект axenix
|

Первые массовые продажи устройства в чате с ассистентом случились в России

Первая партия нового носимого ИИ-устройства «Яндекса» — 5 тыс. единиц — была полностью распродана за несколько часов после старта продаж. Все заказы пользователи оформили непосредственно в чате с «Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Это первый в России кейс массовой продажи устройства через ИИ-ассистента, когда старт продаж был организован непосредственно в чате. Событие показывает, что агентная коммерция постепенно переходит из категории экспериментальных сценариев в реальный инструмент для покупки товаров. В таком сценарии чат становится не просто точкой получения информации о продукте, а полноценным каналом продаж.

Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок»
Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок» Цифровизация

Запуск стал экспериментом по использованию генеративного ИИ как нового и первого канала продаж. Пользователи могут пройти весь путь покупки внутри диалога с ассистентом: узнать о возможностях устройства, выбрать подходящую модель, оформить заказ и оплатить его.

После распродажи первой партии «Яндекс» оперативно открыл продажи новой партии устройства в чате с «Алисой». До 16 июня «Яндекс Дропс» можно приобрести только через ассистента. После этой даты наушники также появятся и у других ритейлеров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее

Вверх рванули цены на память древнего стандарта DDR3

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений

В России создан и готовится к запуску в производство негорючий энергоемкий аккумулятор для электромобилей и БПЛА

Опыт применения ИИ в ритейле: как система распознавания товаров меняет кассовые процессы

Сбор с телефонов и ноутбуков, ввозимых в Россию, привяжут к брендам и характеристикам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще