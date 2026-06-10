Разделы

Техника Импортонезависимость
|

От печатных плат до умных биосенсоров: в столице растет производство радиоэлектроники

Столичные производители наращивают выпуск высокотехнологичной продукции — печатных плат, интегральных схем, полупроводниковых приборов и других решений. За первые четыре месяца 2026 г. компании произвели на 17,9% больше изделий по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Москва — один из ключевых центров радиоэлектронной промышленности страны: здесь сосредоточено свыше 850 профильных предприятий. Они активно развивают научно-технический потенциал, кооперационные связи и пополняют ассортимент разработками. В январе — апреле 2026 г. производство компьютерных, электронных и оптических изделий выросло на 17,9% по сравнению с первым кварталом 2025 г. Так, пьезоэлектрических приборов и их частей выпустили в количественном выражении в 3,5 раза больше, электронных интегральных схем — на 32,5% больше, полупроводниковых приборов и их частей — на 9,7% больше, а смонтированных печатных плат — на 7,8% больше», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Например, зеленоградский «Научно-технический центр ЭЛИНС» в рамках кооперации с ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» разрабатывает макет ортопедического биосенсора. Его использование позволит снизить риск тяжелых инфекционных осложнений после операции, сократив срок реабилитации и повысив качество жизни миллионов людей.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

«В современной медицине одним из наиболее перспективных направлений является интеграция микроэлектроники в биосовместимые конструкции, предназначенные для длительного нахождения внутри человеческого организма. Наш проект представляет собой не просто инженерное решение, а системный подход к созданию отечественного продукта, способного конкурировать с зарубежными аналогами и одновременно превосходить их по ряду эксплуатационных характеристик», — сказал генеральный директор предприятия Василий Тикменов.

Решение заложит основу для целой линейки импортозамещающих «умных» имплантатов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Голованов, Mango Office: Рынок унифицированных коммуникаций в России перешел в стадию зрелой конкуренции

Детский бунт отменяется. В России внезапно разблокировали Roblox

«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему

Власти забрали себе права на российский ИИ-чиплет, аналог Nvidia

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Что лучше — отечественные решения для виртуализации, опенсорс или совмещать — обсудят 23 июня участники митапа CNews

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще