От печатных плат до умных биосенсоров: в столице растет производство радиоэлектроники

Столичные производители наращивают выпуск высокотехнологичной продукции — печатных плат, интегральных схем, полупроводниковых приборов и других решений. За первые четыре месяца 2026 г. компании произвели на 17,9% больше изделий по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Москва — один из ключевых центров радиоэлектронной промышленности страны: здесь сосредоточено свыше 850 профильных предприятий. Они активно развивают научно-технический потенциал, кооперационные связи и пополняют ассортимент разработками. В январе — апреле 2026 г. производство компьютерных, электронных и оптических изделий выросло на 17,9% по сравнению с первым кварталом 2025 г. Так, пьезоэлектрических приборов и их частей выпустили в количественном выражении в 3,5 раза больше, электронных интегральных схем — на 32,5% больше, полупроводниковых приборов и их частей — на 9,7% больше, а смонтированных печатных плат — на 7,8% больше», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Например, зеленоградский «Научно-технический центр ЭЛИНС» в рамках кооперации с ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» разрабатывает макет ортопедического биосенсора. Его использование позволит снизить риск тяжелых инфекционных осложнений после операции, сократив срок реабилитации и повысив качество жизни миллионов людей.

«В современной медицине одним из наиболее перспективных направлений является интеграция микроэлектроники в биосовместимые конструкции, предназначенные для длительного нахождения внутри человеческого организма. Наш проект представляет собой не просто инженерное решение, а системный подход к созданию отечественного продукта, способного конкурировать с зарубежными аналогами и одновременно превосходить их по ряду эксплуатационных характеристик», — сказал генеральный директор предприятия Василий Тикменов.

Решение заложит основу для целой линейки импортозамещающих «умных» имплантатов.