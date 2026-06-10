«Нейроюрист» научился составлять ответ на претензию

В «Нейроюристе» от «Яндекса» появилась возможность составлять ответ на претензию за 3–10 минут вместо 30–60 минут, которые требуются для ручной подготовки. Сервис формирует ответ, опираясь на наработанные шаблоны, внутренние политики и лучшие практики компании-клиента, позволяя готовить на потоке юридически корректные ответы на входящие претензии. Инструмент будет полезен юристам, занимающимся судебно-претензионной работой, руководителям юридической функции — для унификации ответов, снижения нагрузки на сотрудников и ускорения обработки входящих документов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Ответ на претензию» создает ответы на обращения клиентов – например, по срокам, качеству товара или услуги, выплате неустойки за нарушение договора. При этом «Нейроюрист» не просто составляет рекомендации, а создает черновик ответа в соответствии с внутренними стандартами компании. Это позволяет справляться с подобными задачами в 5-10 раз быстрее, снижая риск пропуска сроков и сохраняя единый стиль ответов для всей компании. Чтобы ответы были единообразными, нужно создать в сервисе «умную папку» с ранее подготовленными ответами в качестве примеров, которые Нейроюрист будет использовать как источник знаний.

По команде «Ответ на претензию» Нейроюрист автоматически генерирует ответы на любую первичную документацию, будь то обращения от контрагентов, госорганов или внутренних сотрудников.

Работа с обращениями в разы эффективнее

Юридическая фирма «Косенков и Суворов» уже получила ускорение в работе с входящими документами для одного из партнеров на 30%. Юристы компании использовали быстрые ответы на претензию еще в ходе бета-тестирования функциональности, настроив команду без участия технических специалистов: им нужно было просто загрузить примеры в «умную папку».

Нейроюрист может быть полезен и компаниям, в которых уже выстроены собственные процессы автоматизации и существуют внутренние технологические решения для юридической работы. Так, в «МегаФоне» «Нейроюрист» работает в связке с внутренней платформой автоматизации судебной работы, которую в компании называют «судебной машинкой».

В контуре «МегаФона» «Нейроюрист» извлекает и обрабатывает информацию из поступающих документов, включая претензии, жалобы и обращения. Полученные данные автоматически передаются в существующие системы компании, где дальнейшую обработку, маршрутизацию и подготовку процессуальных документов обеспечивает собственная платформа МегаФона.

В результате время подготовки юридических документов сократилось более чем на 50%, а до 70% типовых кейсов обрабатываются автоматически. Система применяется в компании не только в судебной работе, но и при обработке запросов государственных органов.

«При внедрении «Нейроюриста» в «МегаФон» мы не просто развернули решение — мы доработали «коробочную» команду ответа на претензию: провели интеграцию с внутренними системами компании и учли накопленные за многие годы юридические ноу‑хау. Наша ключевая задача — адаптировать продукт под реальные бизнес‑процессы клиента. В ходе внедрения мы тесно взаимодействуем с командой заказчика, выявляем потребности в тонкой настройке и оперативно внедряем нужные изменения — чтобы инструменты приносили максимальную пользу», – сказала Лидия Попело, СРО продукта «Нейроюрист».