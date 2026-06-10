«М.Видео» запускает продажи косметики и парфюмерии на собственном маркетплейсе

Компания «М.Видео» объявила о запуске новой категории на собственном маркетплейсе — косметики и парфюмерии. Покупателям уже доступны товары для ухода за лицом, телом и волосами, средства личной гигиены, детский уход и парфюмерия от российских и международных брендов.

Руководитель отдела «Красота/Детство» компании «М.Видео» Екатерина Большакова сказала: «М.Видео» продолжает расширять ассортимент маркетплейса и развивать новые направления, востребованные клиентами. Запуск косметики и парфюмерии — важный шаг в развитии мультикатегорийной платформы и логичное дополнение к ассортименту стайлеров, фенов и других гаджетов для красоты, которые всегда были широко представлены в «М.Видео». Новое бьюти‑направление будет развиваться во всех ключевых ценовых сегментах, включая премиальный и люксовый. На первом этапе приоритетом является формирование качественного базового ассортимента и подключение ключевых партнеров. По мере роста проекта планируется последовательное расширение предложения, увеличение выбора брендов и товаров, а также усиление представленности в более высоких ценовых сегментах. Сегмент косметики и парфюмерии обладает значительным потенциалом. Его развитие позволит расширить выбор товаров для красоты и ухода и предложить клиентам ещё больше возможностей для совершения покупок в рамках единой платформы».

В новой категории представлены ключевые направления бьюти-рынка, включая средства для ухода за лицом и кожей, товары для ухода за телом и личной гигиены, профессиональный уход за волосами, детскую гигиену, а также женскую и мужскую парфюмерию.

Ассортимент охватывает различные ценовые сегменты — от массового рынка до аптечных, профессиональных, корейских и премиальных линеек. Покупателям доступны средства для очищения, увлажнения и защиты кожи, шампуни, кондиционеры и маски для волос, средства ежедневной гигиены, а также широкий выбор парфюмерной продукции.

Среди представленных брендов — корейские, аптечные, профессиональные и премиальные линейки. В категории уже доступны продукты Celimax, Erborian, L’Occitane, Revyline, I.C.Lab и других партнеров. Ассортимент будет расширяться по мере развития направления.