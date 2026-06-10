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Лахденкюля и Хелюля получили обновленное покрытие LTE

МТС в рамках масштабной программы развития мобильной сети в Сортавальском районе Республики Карелия установила дополнительное телеком-оборудование в посёлках Хелюля и Лахденкюля. Это позволило расширить территорию покрытия сети LTE, повысить ее пропускную способность как для местных жителей, так и для туристов, приезжающих посетить Городище Паасо. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новые базовые станции в юго-восточной части посёлка Хелюля, а также на выезде из посёлка Лахденкюля, обеспечив стабильное покрытие в самих населённых пунктах, а также на участках автомобильной дороги, соединяющей их. Обновленная сеть LTE охватывает ряд объектов притяжения туристов, среди которых Городище Паасо, а также станция Морозная, где можно увидеть поезд Деда Мороза.

Проведенные работы позволили увеличить емкость сети, что дает возможность сохранять высокие скорости передачи данных при растущей нагрузке на сеть. Теперь местные жители смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами в привычном режиме даже в высокий туристический сезон. В зоне обновленного покрытия находится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, детский развлекательный центр, Дом культуры, отели, магазины, а также частные дома.

«Мы продолжаем реализацию комплексного проекта по улучшению качества связи в Приладожье. Ранее были проведены работы по модернизации сети в городе Сортавала, что позволило увеличить емкость и территорию покрытия LTE. Также было установлено новое телеком-оборудование на острове Риеккалансаари. Гора Паасо, как и другие местные достопримечательности, с каждым годом привлекает всё больше путешественников. Для нас важно сохранить качество связи и высокую скорость передачи данных как для местных жителей, так и для гостей республики», — сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

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