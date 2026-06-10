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Исследование: 65% российских компаний увеличили ИТ-бюджеты в 2026 году — главным направлением инвестиций стал искусственный интеллект

Аналитическое агентство Apple Hills Digital совместно с Selectel, Cloud.ru и VK Tech представили результаты исследования трендов облачного потребления в корпоративном секторе России. Согласно результатам опроса, 65% компаний увеличили инвестиции в ИТ в 2026 г., а внедрение искусственного интеллекта стало главным направлением развития. Об этом CNews сообщил представитель Selectel.

По результатам исследования, 65% компаний сообщили об увеличении инвестиций в ИТ в 2026 г., из которых 48% увеличили бюджеты в пределах 15%, а 17% компаний — более чем на 15%. При этом 24% компаний сохраняют бюджет на уровне 2025 г. и только 12% планируют его сокращать.

Среди драйверов роста инвестиций в ИТ компании отмечают развитие бизнеса (39%), рост объема данных (33%), модернизацию инфраструктуры (32%), а также рост требований в сфере информационной безопасности (30%).

Среди направлений инвестиций компании чаще всего отмечают развитие искусственного интеллекта (35%), обеспечение кибербезопасности (34%) и использование облачной ИТ-инфраструктуры (23%).

При этом почти половина российских компаний (46%) использует облачную инфраструктуру для задач искусственного интеллекта, тестирует такие решения или планирует их внедрение в течение ближайшего года. Одновременно с этим 11% компаний предпочитают развертывать ИИ локально на собственных мощностях. Еще 7% используют искусственный интеллект по модели SaaS (Software-as-a-Service).

Главными причинами использования облака для задач искусственного интеллекта являются доступ к готовым ИИ-моделям и сервисам (36%) и возможность ускорить запуск экспериментов (32%). Также компании отмечают преимущества облачной инфраструктуры в обеспечении безопасности ИИ-проектов (27%), масштабировании решений (23%) и снижении стоимости разработки (20%).

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Александр Тугов, директор AI-вертикали Selectel отметил: «Сегодня для большинства компаний развертывать ИИ в облачной инфраструктуре выгоднее, чем строить собственный контур. Рынок развивается настолько быстро, что GPU морально устаревают за два-три года, а потребности бизнеса постоянно меняются. Облако позволяет быстро проверить гипотезу, масштабировать успешные кейсы и гибко управлять ресурсами без крупных капитальных затрат и риска ошибиться с выбором оборудования. При этом локальная инфраструктура по-прежнему остается востребованной в отраслях с повышенными требованиями к безопасности и регуляторике. Для таких сценариев Selectel предоставляет выделенные серверы с GPU, включая варианты размещения оборудования на площадке заказчика, что позволяет внедрять искусственный интеллект без выноса данных за пределы собственного контура».

Отчет «Облачные тренды в корпоративном секторе России 2026» охватывает девять тематических блоков: состояние облачного рынка, ИТ-бюджеты и приоритеты, цели и ценность облака, миграцию и трансформацию инфраструктуры, legacy-системы, ИИ в облаке, профили компаний партнеров исследования и рекомендации участникам рынка.

Исследование проводилось в два этапа: качественный (27 глубинных интервью с руководителями, отвечающими за ИТ-инфраструктуру крупных компаний) и количественный (онлайн-анкетирование 419 компаний из различных отраслей экономики). Период проведения: январь–апрель 2026 г. Респонденты — руководители и специалисты, участвующие в принятии решений об ИТ-инфраструктуре и облачных сервисах: лица, принимающие решения, члены профильных комитетов и технические эксперты.

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