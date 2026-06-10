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Эпоха быстрых решений: онлайн-бизнес жертвует метриками ради скорости

Цифровизация малого и среднего бизнеса в России превращается в осознанную стратегию, нацеленную не столько на сокращение расходов, сколько на ускорение процессов. Аналитика и опросы ЮKassa (сервиса для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») показывают*: для онлайн-предпринимателей скорость интеграции и простота сервиса стали важнее точного финансового расчета. Более половины опрошенных ставят бесшовное подключение выше цены, а почти половина вовсе не измеряют возврат инвестиций в ИT. Главный актив бизнеса сегодня — не бюджет, а время. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Быстрая интеграция как новый стандарт

Главный драйвер цифровизации — стремление освободить собственный ресурс. Для 30% респондентов экономия времени — причина номер один для перехода на новые цифровые инструменты. Желание увеличить продажи отметили 28%, личный интерес к технологиям — 14%, и лишь 11% назвали снижение затрат. Давление конкурентов (5%) и изменения в законодательстве (1%) практически не играют роли.

Этот приоритет формирует жесткие требования к ИT-продуктам: 57% предпринимателей считают критически важной простоту интеграции. Цена как решающий фактор — только для 29%. Малый бизнес требует инструментов, которые работают «из коробки», без долгой настройки и выделенного ИT-специалиста.

Почему ROI уходит на второй план

О том, что деньги — не главный критерий, говорит парадоксальный факт: 44% компаний вообще не отслеживают окупаемость ИT-внедрений. Еще 39% делают это эпизодически, и только 17% ведут систематический расчет.

Причина — в изменении самой парадигмы конкуренции. Если раньше технологическое оснащение было привилегией корпораций с огромными штатами разработчиков, то сейчас инструменты стали массовыми. И здесь на первый план выходит показатель Time-to-Market — время от идеи до реализации. Предпринимателю выгоднее переплатить за сервис, который заработает сегодня, чем неделями внедрять дешёвый аналог, теряя клиентов.

Самый заметный эффект от технологий — чистое ускорение: его ощущают 61% опрошенных. Далее идут упрощение управления (41%) и снижение ошибок из-за человеческого фактора (38%). Финансовые метрики — рост среднего чека (26%) или привлечение новой аудитории (23%) — воспринимаются как приятное, но вторичное следствие.

«Когда у предпринимателя нет времени на точечную настройку, бесшовное подключение финтех-провайдера становится важнее потенциальной экономии на комиссиях. Для растущих компаний каждый день простоя — это упущенная выручка и потерянные клиенты», — сказал директор по корпоративным продуктам «ЮMoney» Дмитрий Гнилица.

Барьеры и планы

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Нехватка бюджета остается главным препятствием — о нем заявили 42%. Однако дефицит времени на внедрение и обучение идёт следом с близким значением (35%). При этом почти треть респондентов (29%) не видят никаких сложностей во внедрении.

В планах на ближайший год 46% намерены углублять автоматизацию и работу с ИИ. Лишь 26% считают, что им пока хватает текущих мощностей.

Время — новая валюта

Исследование фиксирует сдвиг в мышлении малого бизнеса: решения о цифровизации принимаются быстрее, чем в корпорациях, ценой отказа от точного расчёта возврата инвестиций ради немедленного операционного эффекта. Сэкономленные часы и упрощение процессов стали новой валютой, ценность которой предприниматель ощущает физически, даже не сверяясь с бухгалтерией.

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Для сервисов, обслуживающих МСБ, вывод очевиден: преимущество у того, кто обеспечивает максимальную скорость бесшовного старта.

*В опросе «ЮKassa» приняли участие более 200 представителей бизнеса, из которых 27% — индивидуальные предприниматели, 39% — самозанятые, 14% — юрлица. 38% работают на рынке меньше года, 19% — от одного до трех лет, 12% — от трех до пяти лет, 31% — более пяти лет.

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