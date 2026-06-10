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Анатолий Гарбузов: Предприятия наращивают объемы выпуска кабельной продукции

С января по апрель 2026 г. производство кабелей и кабельной арматуры в столице выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Около 20 столичных предприятий кабельно-проводниковой промышленности обеспечивают продукцией ключевые отрасли экономики: энергетический комплекс, транспорт, телекоммуникации, строительство и космическую индустрию. За первые четыре месяца текущего года компании выпустили на 164,9% больше кабелей и кабельной арматуры по сравнению с тем же периодом прошлого года, а отгрузка выросла на 1,9% и составила 13,9 млрд руб. Благодаря поддержке города заводы увеличивают объемы производства и активно расширяют ассортимент выпускаемых изделий», — сказал Анатолий Гарбузов.

Так, с «Заводом Москабель» в 2026 г. город заключил контракт с гарантией сбыта на поставку кабельно-проводниковой продукции для городского транспорта. В рамках соглашения инвестор вложит не менее 200 млн руб. в обновление производственных мощностей, а Москва обеспечит стабильные закупки изделий на протяжении 10 лет. Это позволит предприятию не только нарастить выпуск, но и внедрить современные технологические решения.

Еще один значимый проект реализует завод «Спецкабель». В 2025 г. предприятие заключило офсетный контракт на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд Московского метрополитена. Инвестор направит более 200 млн руб. на освоение нового производства. В течение 10 лет завод будет выпускать 315 наименований изделий для метрополитена, причем некоторые виды кабелей будут производиться в Москве впервые.

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Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. Уже сейчас в столице работает более 4,6 тыс. промышленных компаний, где занято свыше 755 тыс. человек. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.


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